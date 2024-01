Ponte Morandi, il direttore di Ansfisa: “Le modalità di vigilanza non sono cambiate, ma abbiamo messo più tecnici sulla sicurezza delle infrastrutture”

Genova. Il trasferimento delle competenze sulla sorveglianza delle autostrade date in concessione dall’Anas al Ministero delle infrastrutture avvenuto nel 2012 fu un “trauma”. “Avvenne da un giorno all’altro, il personale a tempo determinato venne licenziato, gli uffici territoriali vennero svuotati”. Lo ha detto in aula, nel processo in corso per il crollo del ponte Morandi, Domenico Capomolla, per anni dirigente responsabile dell’Ufficio ispettivo territoriale di Bologna, prima sotto l’Anas e poi sotto il Mit.

Come hanno già spiegato in aula altri testimoni, quel passaggio di competenze deciso per legge provocò ripercussioni pesanti con tanto di ricorsi da parte di molti dipendenti ma soprattutto ebbe come conseguenza una drastica riduzione delle attività di ispezione.

Capomolla ha poi ribadito che la sorveglianza del ‘concedente’ (Anas e poi il ministero) sul concessionario (Aspi nel caso del ponte Morandi) costava di controlli documentali sui programmi di manutenzione ordinaria e di “ispezioni solo visive e non strumentali”. E che le risorse erano limitate: “ “si facevano come si poteva” – ha detto Capomolla che ha anche raccontato come “ci fu un caso che per ispezionare un viadotto si prese una barca per vederlo da sotto”. Le ispezioni con i by-bridge (le piattaforme ad elevazione che consentono i controlli ravvicinati, ndr), invece “non si facevano, quello era un compito che spettava al concessionario. E poi per salire sul by-bridge servivano speciali corsi di formazione che noi non avevamo mai fatto”.

Dopo il crollo del Morandi, le cose cambiano con la nascita dell’agenzia Ansfisa, l’Agenzia per la sicurezza di strade e ferrovie, di cui Capomolla è direttore dal 2023. “Ansfisa ha il compito di promuovere la sicurezza e fa ispezioni a campione. Si tratta sempre di ispezioni visive – ha precisato – ma dalla nascita dell’agenzia ad oggi sono cresciute numericamente. All’inizio erano circa 200, mentre nel 2024 ne prevediamo 1000”.

E le risorse? “Sono un po’ aumentate. Oggi abbiamo su tutto il territorio nazionale circa 90 tecnici e non siamo ancora a regime. Per poter aumentare le ispezioni abbiamo deciso di puntare sui controlli di sicurezza sulle opere in manutenzione straordinaria piuttosto che sugli investimenti per nuove opere”. Resta comunque un lavoro immane viste le risorse che dovrebbero sorvegliare “oltre 840mila km tra strade e autostrade”.