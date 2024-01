Ponte Morandi bis, gli utenti delle autostrade chiedono 100 milioni di danno per i pedaggi pagati ma non investiti in manutenzione

Genova. Oltre 100 milioni di euro di danno per i sette anni in cui gli utenti delle autostrade del tronco genovese hanno pagato il pedaggio senza che venissero svolti i lavori di manutenzione a cui proprio una quota di pedaggio è destinata. A chiederli sono le associazioni di utenti e consumatori che oggi hanno chiesto di costituirsi parte civile nel processo bis del ponte Morandi, la cui udienza preliminare vede 47 imputati per i mancati controlli su ponti e gallerieper i report presunti falsi, ma anche le barriere antirumore considerate pericolose per il crollo della galleria Berté in A26, il 30 dicembre 2019.

Il calcolo del danno fatto dalle associazioni degli utenti deriva dalla percentuale di pedaggio pagato da circa 27 milioni di auto l’anno per sette anni che avrebbe dovuto essere investito in manutenzione da parte di Aspi ma questo secondo l’accusa non è avvenuto.

Sono in tutto una trentina i soggetti giuridici che hanno chiesto di costituirsi parte civile. Tra gli enti ci sono il Comune di Genova e quello di Cogoleto ma anche quelli della Valle Stura: Rossiglione, Campo Ligure e Masone che chiedono danni economici e di immagine per l’isolamento che hanno subito in questi anni. Molte le associazioni dei consumatori tra cui Assoutenti, rappresentata dall’avvocato Luca Cesareo, chiede un indennizzo di oltre cinque milioni di euro.

Poi ci sono i sindacati dei lavoratori ad eccezione della Cgil. Ci sono la Cisl, la Uil e le associazioni di categoria. Chiedono un risarcimento da quantificare: il primo conteggio è tra 500mila e un milione per ogni sigla. Da calcolare anche l’indennizzo che chiedono Cna Liguria autotrasportatori e la Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica, difesi dall’avvocato Carlo Golda.

Hanno chiesto di costituirsi parte civile anche il comitato delle Barriere antirumore, che riunisce circa 100 famiglie che vivono vicino all’autostrada e che dopo l’inchiesta se ne sono trovati privi. Ha chiesto di costituirsi anche il Comitato Ricordo vittime ponte Morandi, presieduto da Egle Possetti e rappresentato in aula dall’avvocato Raffaele Caruso, per chiedere che la memoria del crollo serva almeno a garantire in futuro la sicurezza delle infrastrutture.

L’udienza preliminare è stata rinviata al prossimo 8 febbraio dove verranno discusse le richieste. Poi sarà il giudice a decidere le ammissioni.

L’inchiesta, coordinata dai pm Stefano Puppo e Walter Cotugno con l’aggiunto Francesco Pinto, era nata come costola di quella principale sul crollo del viadotto. Tra i 47 gli imputati, ex vertici di Aspi e della controllata Spea ci sono Giovanni Castellucci, Michele Donferri Mitelli, Paolo Berti. Le accuse a vario titolo sono di frode, falso, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo.