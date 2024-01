Ponte Morandi bis, al via il maxi-processo per 47 imputati. La Cgil non si costituisce parte civile

Genova. Inizia oggi al tribunale di Genova con l’udienza preliminare per 47 imputati il cosiddetto processo Ponte Morandi bis, quello scaturito dal secondo filone d’inchiesta sulle autostrade liguri nato dopo il crollo del viadotto. L’indagine riguarda i falsi report sullo stato dei viadotti, le barriere antirumore pericolose, il crollo della galleria Berté in A26 (30 dicembre 2019) e il mancato rispetto delle norme europee per la sicurezza nei tunnel. Le accuse, a vario titolo, sono di falso, frode, attentato alla sicurezza dei trasporti, crollo colposo. Coinvolti anche vertici di Aspi e Spea.

Alla vigilia dell’avvio del procedimento la novità è che la Cgil di Genova ha deciso di non costituirsi parte civile: “Le considerazioni che hanno indotto la nostra confederazione a tale decisione sono tutte di merito sindacale – si legge in una nota diffusa dal sindacato – e quindi non debbono essere intese come una indebita intrusione nell’ambito giudiziario né una valutazione, di alcun tipo e in alcun modo, sulla complessa indagine e prove che la Procura di Genova ha raccolto e presentato ai Giudici a sostegno delle accuse”.

La Cgil e la Fillea, la sigla degli edili, partono dalla constatazione “che i lavoratori coinvolti affermano di aver operato seguendo in maniera pedissequa la manualistica operativa aziendale, codificata sia da Aspi che da Spea e mai oggetto, per quanto a loro noto, di eventuali contestazioni o implementazioni da parte del ministero dei Trasporti”. E quindi, “secondo quanto sostenuto dai rispettivi difensori e dal punto di vista quindi dell’organizzazione del lavoro, avrebbero professionalmente ottemperato a quanto loro richiesto“.

“Pur quindi nel più assoluto rispetto dell’attività d’indagine della Procura, e di pieno apprezzamento per quanto essa indubbiamente ha svolto nella faticosa ricerca delle responsabilità per le vicende note”, la Camera del lavoro genovese in questo caso specifico esprime fiducia nella magistratura ma “ritiene di attendere l’esito del processo penale e riservarsi quindi di valutare, a valle di ciò, ogni meglio vista iniziativa eventuale anche in relazione all’indubbio grande rilievo sociale, lavorativo ed economico che i fatti in esame oggettivamente assumono per l’intera collettività, evitando, in questa fase assolutamente iniziale del procedimento stesso, di costituirsi parte civile”.

L’udienza preliminare era stata fissata inizialmente il 9 novembre, ma subito rinviata per un errore nelle notifiche degli atti agli avvocati di cinque imputati. Il 21 dicembre, poi, un’altra sorpresa: agli stessi imputati, che erano stati temporaneamente stralciati e oggi avrebbero dovuto rientrare nel processo, è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari incompleto. È stata la stessa procura ad accorgersi dell’errore e a chiedere il nuovo rinvio: un errore formale che tuttavia, se non sanato in tempo, avrebbe potuto pregiudicare l’intero processo.

Secondo gli investigatori della Guardia di finanza, coordinati dai pm Stefano Puppo e Walter Cotugno insieme all’aggiunto Francesco Pinto, i tecnici di Spea ammorbidivano i rapporti sullo stato dei ponti per evitare i lavori. Era stato scoperto, inoltre, che le barriere fonoassorbenti montate su alcuni tratti autostradali erano difettose e si erano staccate causando problemi agli automobilisti. Uno degli indagati aveva anche detto al telefono che erano “attaccate con il Vinavil”.

Il 30 dicembre 2019 era invece crollata una parte della volta della galleria Berté, in A26. Si erano staccate quasi due tonnellate di cemento che per fortuna non avevano colpito mezzi in transito. Anche in questo caso per la procura i controlli non venivano fatti in maniera adeguata.

Le due società Aspi e Spea sono uscite dall’inchiesta dopo avere patteggiato per questo filone circa un milione. Tra le persone imputate, invece, lo ha chiesto solo Bruno Zamberlan, geometra savonese di Aspi a cui la procura aveva proposto un patteggiamento a 5 mesi per un unico report ‘falso’.