Polizia locale di Genova, dalla chiamata all’intervento 35 minuti: “Vogliamo tagliare i tempi”

Genova. Facendo partire il cronometro è di 35 minuti, in media, il tempo che intercorre tra la chiamata di un cittadino al centralino della polizia locale di Genova all’intervento di una pattuglia ma l’obiettivo per il 2024 del corpo, e quello del Comune, è di abbassare drasticamente questo tempo di reazione.

Quello che è più che un auspicio ma un vero e proprio impegno è stato annunciato dal comandante della polizia locale di Genova Gianluca Giurato e confermato dall’assessore alla Sicurezza del Comune Sergio Gambino, oggi, durante la conferenza stampa di presentazione del bilancio dell’attività della “municipale” nel corso del 2023.

Se questi “35 minuti” vi sembrano troppi o se, di contro, in base all’esperienza personale, vi paiono un lasso di tempo sottostimato, bisogna tenere conto che si tratta di un dato medio.

Quindi se magari esistono interventi per cui l’intervento rispetto a una richiesta di aiuto è praticamente immediato, ad alzare la media sono le chiamate ricevute dalla centrale della polizia locale in orari critici come durante la notte o nei fine settimana e nei festivi, quando le pattuglie disponibili sono in numero inferiore.

I 35 minuti, ha spiegato il comandante Giurato, “sono calcolati su alcune tipologie significative, gli incidenti stradali, le anomalie su carreggiata, ovvero le segnalazioni di buche, perdite d’olio, passi carrabili bloccati e poi disturbo della quiete pubblica, la media è 35 minuti è l’obiettivo è ridurre questo tempo”.

“Il tempo si può ridurre – aggiunge l’assessore Gambino – con una migliore organizzazione del comando e una presenza maggiormente capillare sul territorio, oltre che grazie alla tecnologia, come agli strumenti di geolocalizzazione, ad ogni modo abbiamo recepito che un tempo di intervento inferiore è una delle esigenze espresse maggiormente dai cittadini”.

“Le risorse a disposizione sono sempre poche – conclude Giurato – quindi la differenza la fa l’utilizzo di queste risorse, concentriamoci dove c’è bisogno, non organizziamo pattuglie a caso per farle ma cerchiamo di avere un’attività mirata dove c’è bisogno, in tal senso c’è di grande aiuto il dialogo diretto con la popolazione e con il territorio, che cerchiamo di migliorare”.

Ma cosa significa “fare una chiamata alla polizia locale”? Il numero del centralino della polizia locale di Genova è lo 0105570 dal quale possono essere smistate le richieste di intervento alle varie sezioni e ai vari comandi diffusi nei quartieri. In realtà altre chiamate vengono “girate” alla polizia locale direttamente dal sistema del numero unico di emergenza 112.