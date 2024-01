Maxi operazione “Alto Impatto”: controlli a raffica e posti di blocco da Brignole a Molassana

Genova. Oltre 200 rappresentanti delle forze dell’ordine impegnati sul territorio, decine di persone denunciate, più di 800 controllate. Sono i numeri dell’operazione “ad alto impatto” condotta tra Marassi, San Fruttuoso, Brignole e la Valbisagno tra il pomeriggio e la serata di giovedì.

All’operazione, coordinata dalla prefettura, hanno partecipato Polizia di Stato, Polizia Locale e Carabinieri con il supporto di Agenzia delle Dogane e Asl 3 e coordinamento della prefettura.

Un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi che ha suscitato anche un po’ di preoccupazione tra i residenti dei quartieri di San Fruttuoso, Marassi, Staglieno, San Gottardo, Molassana, Sant’Eusebio e Struppa, complice anche i posti di blocco allestiti per bloccare le auto e identificare le persone. Tantissime quelle fermate, a piedi o sulle macchine, per chiedere i documenti. Controlli anche nei pressi della stazione Brignole, nei giardini e nella parte posteriore, con l’aiuto delle unità cinofile.

Ai controlli su strada si sono aggiunti quelli in bar, ristoranti ed esercizi commerciali: 36 quelli oggetto di sopralluogo, uno dei quali chiuso – un negozio di kebab di via Molassana – su disposizione di Nas e Asl per violazione di numerose norme.

Il bilancio finale è di quasi una trentina di persone denunciate, la gran parte per detenzione e spaccio di droga, di un arresto e di un fermo. L’arresto è scattato in piazza Raggi, dove un uomo è stato sorpreso a cedere alcune dosi di droga a un cliente. Il fermo riguarda invece una rapina avvenuta qualche giorno fa.

Gli agenti di polizia hanno riconosciuto il presunto autore durante i controlli e lo hanno bloccato. È stato inoltre denunciato dalla guardia di finanza un uomo trovato in possesso di numerose tessere sanitarie e carte d’identità rubate: le fiamme gialle sono entrate nel suo appartamento per una perquisizione e hanno trovato i documenti, avviando quindi gli accertamenti per risalire ai proprietari.