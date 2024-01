Polemica in senato, Forza Italia mette nel mirino gli incarichi di Renzo Piano (e Luca Pirondini)

Roma. Vuole vederci chiaro, sugli incarichi e le dichiarazioni patrimoniali, e le eventuale incompatibilità con la presenza dei suoi colleghi a palazzo Madama, il senatore di Forza Italia – ed ex sindaco di Brescia – Adriano Paroli. Il parlamentare di centrodestra oggi ha chiesto un approfondimento sia su Luca Pirondini, eletto in Senato per il M5s, sia sul senatore a vita Renzo Piano.

In particolare Paroli vuole chiarimenti “sulla carica rivestita dal senatore genovese Luca Pirondini nel consiglio di indirizzo della fondazione Teatro Carlo Felice,“anche ai fini delle valutazioni su eventuali profili di ineleggibilità. Peraltro, la carica rivestita dal senatore Pirondini non risulta dichiarata nel modulo riguardante l’anagrafe patrimoniale che risulta pubblico”.

La sollecitazione non tiene conto però del fatto che Luca Pirondini, in realtà, si è dimesso da quel ruolo – per cui non percepiva retribuzione – all’inizio di dicembre in polemica con le strategie del governo in tema di finanziamento allo spettacolo. Non tiene conto neppure del fatto che Pirondini, al suo ingresso in Senato, comunicò l’incarico da rappresentante del ministero (nominato da Franceschini) e che però questo non rientra tra le motivazioni di incompatibilità.

La sollecitazione di Adriano Paroli arriva poiché il forzista è membro della giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Paroli, si legge sul sito del Senato, ha allargato poi la richiesta di approfondimento all’architetto Renzo Piano sottolineando che “andrebbe svolto un approfondimento anche sulle cariche ricoperte, anche in merito alla ricezione di compensi o emolumenti di provenienza estera”.

Ma come nasce l’interesse di Forza Italia per i due genovesi? Il punto di partenza è un’inchiesta andata in onda a novembre su Report. Secondo quanto riportato dalla trasmissione Rai il senatore non avrebbe comunicato a Palazzo Madama il suo incarico ai vertici di una società di cybersicurezza. Nel servizio si parlava di una società e di interessi privati mai dichiarati al Parlamento.

Nelle ultime settimane il partito di Gasparri ha cercato di trovare casi che avessero delle similitudini anche nelle file del M5s che più di altri aveva sollevato la polemica. Ed ecco che è venuto fuori il nome di Pirondini e quell’incarico (gratis) al Carlo Felice. Il presunto conflitto d’interessi del pentastellato, in particolare, sarebbe legato a una richiesta di conferma di un fondo ministeriale dedicato al sostegno del Carlo Felice. Ma in realtà la richiesta di approfondimento di Paroli ha fatto più scalpore per la citazione del senatore a vita Piano.