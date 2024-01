Pipistrello in difficoltà viaggia in camion da Bologna a Genova per essere curato dall’Enpa

Genova. Un piccolo pipistrello in difficoltà, trovato a Bologna in un ambiente lavorativo, è stato portato fino a Genova da un camionista per essere curato dai volontari dell’Enpa a Campomorone, in attesa di liberarlo quando sarà finito l’inverno. La storia è raccontata sulla pagina Facebook dell’ente.

“Nonostante gli immediati tentativi di liberazione, trovandosi in pieno giorno e in stagione di ibernazione, l’animale non riusciva a spiccare il volo e rimane a terra, fermo ed impaurito”, raccontano i volontari.

A quel punto chi ha rinvenuto il pipistrello cerca aiuto nella zona: “Un giovane autotrasportatore genovese, Cris, si rende disponibile per aiutarlo, ma deve partire subito da Bologna per arrivare tassativamente in serata a Genova. Tutti si rendono disponibili e, dopo un giro di telefonate tra responsabili di fauna selvatica, alla fine la chiamata arriva anche a noi. Nel frattempo il tir è già partito”.

Il giovane pipistrello, soprannominato Dark, viaggia per lunghe ore al caldo dell’abitacolo del tir, ben protetto e al morbido in un contenitore. In tarda serata lo sfortunato animale è stato consegnato al cantro Enpa: ora Dark è insieme ai suoi simili, al sicuro, e passerà l’inverno tranquillo. Aspetterà la primavera, quando potrà finalmente tornare a volare libero.

“Vogliamo ringraziare tutti quanti per la tempestività di azione e la capacità di lavorare in team per la salvaguardia del selvatico in difficoltà – scrivono i responsabili dell’Enpa -. Un grazie a Cris che ha davvero preso a cuore le sorti del giovane pipistrello, e che invece di fare da sé, come fanno molti saccenti leggendo su internet, ha chiesto a chi è autorizzato ed è esperto come procedere per aiutarlo”.