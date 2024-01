Piano regolatore portuale, Piacenza: “Entro l’estate prima versione in comitato di gestione”

Genova. “La nostra intenzione è presentare entro l’estate una prima versione del piano regolatore portuale per riuscire a dare alcune linee guida di indirizzo da sottoporre in primis al comitato di gestione e poi a tutti gli organi”. Lo ha annunciato Paolo Piacenza, commissario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, a margine della presentazione dello studio condotto da Ambrosetti per Genova for Yachting sull’impatto economico della nautica sull’economia genovese.

“Questo percorso sarà anticipato da un confronto con tutti gli stakeholder pubblici, Comune e Regione in primis, e tutti i rappresentanti del territorio, anche privati, perché il piano regolatore è uno strumento di sintesi – ricorda Piacenza -. Il piano regolatore è uno strumento tecnico, quindi è composto da elaborati molto complessi ed è una procedura lunga e complicata. Oggi stiamo intensificando gli approfondimenti, i primi studi tecnici ed economici sono stati consegnati negli ultimi giorni da parte del soggetto che abbiamo individuato, quindi in questi mesi faremo sintesi di quello che è pervenuto. Il nostro obiettivo è quello di arrivare entro l’estate alla pre-adozione in comitato di gestione”.

Il documento, atteso da diversi anni, avrà il compito di aggiornare il documento oggi vigente, licenziato nel 2001, vale a dire oltre vent’anni fa, e fare il punto sui cambiamenti avvenuti nel frattempo, tra accorpamenti delle authority di Genova e Savona-Vado, i vari adeguamenti tecnico-funzionali approvati negli anni e le rinnovate necessità dei principali fruitori del porto.

Tra chi reclama più spazi c’è proprio il comparto della nautica, a cominciare dalle riparazioni navali: Piacenza conferma che il tema “sarà oggetto di riflessioni nel tentativo di recuperare nuovi spazi e anche eventualmente di riorganizzare le aree. Nei lavori che stiamo facendo abbiamo già avuto diversi confronti e dialoghi con gli operatori e i rappresentanti delle imprese per cercare di fare sintesi delle esigenze e, nell’ambito di potere regolatorio, trovare una soluzione che possa dare futuro a queste attività anche nel lungo periodo”.

Fondamentale anche per questa partita sarà la rivoluzione innescata dallo spostamento della diga foranea: “Un pezzo, come sapete. è sottoposto a vincoli e quindi non possiamo andare a demolirlo. Gli spazi che darà la nuova diga consentiranno comunque una migliore accessibilità e compatibilità tra le attività del commerciale e delle riparazioni navali, quindi dei benefici ci saranno sicuramente sull’accessibilità nautica, anche per la riparazione navale, ad esempio penso all’ex Superbacino o al cerchio di evoluzione attualmente inserito davanti al terminal Sech. Sicuramente cercheremo di sviluppare nuovi spazi a terra, che sono quelli fondamentali”.

Ma si parla anche di un’estensione a Ponente. Il commissario di Palazzo San Giorgio su questo punto glissa: “Il recupero di ulteriori spazi per le costruzioni navali potrà eventualmente verificarsi anche nel Ponente, ma a valle di approfondimenti tecnici e anche commerciali che stiamo facendo in questo momento. Quindi trarre oggi delle conclusioni lo ritengo prematuro”.

Il nuovo piano regolatore portuale dovrà assorbire le modifiche progettate e al momento non ancora attuate, come i riempimenti relativi a Gronda e Tunnel Subportuale (nel primo caso si tratta dell’allargamento della pista dell’aeroporto mentre nel secondo i riempimenti delle calate del porto a pettine di Sampierdarena) e quelli già in fase di cantierizzazione come Fincantieri e nuova Diga. Ma non solo: il piano dovrà contenere e sciogliere alcuni noti molto importanti, come la presenza (o meno) dei depositi chimici e di un futuro eventuale deposito di gnl, di cui nel primo caso è partita nelle scorse settimane la valutazione di impatto ambientale ministeriale.