Piaggio Aerospace, accolta la proposta di un incontro con l’Aeroporto di Genova

Genova. La situazione di Piaggio Aerospace, a poche ore dalla chiusura del termine per la presentazione delle offerte di acquisizione di tutti i rami aziendali, è stata al centro della consueta riunione mensile del Tavolo di Lavoro del Comune di Genova organizzato dall’assessore a Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali Mario Mascia.

All’incontro, svoltosi stamattina nella sede del Blue District, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e dei sindacati.

“Il Tavolo Comunale del Lavoro di oggi su Piaggio Aerospace conferma gli impegni presi in sede di commissione consiliare e segue il vertice che si è tenuto in Regione Liguria organizzato dagli assessori allo Sviluppo economico Alessio Piana e al Lavoro Augusto Sartori ed a cui hanno partecipato anche i parlamentari liguri – spiega Mario Mascia, assessore comunale a Sviluppo economico, Lavoro e Rapporti sindacali -. Questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore. E in vista del 14 maggio, giorno nel quale scadrà l’amministrazione straordinaria dell’azienda, riteniamo che questa partita debba essere monitorata con la massima attenzione”.

“Per questo motivo nel confronto odierno ho immediatamente accolto la richiesta delle organizzazioni sindacali di convocare con la massima priorità un’ulteriore riunione di approfondimento e confronto al quale invitare il management di Aeroporto di Genova Spa che, peraltro, ha già dato la propria disponibilità a partecipare ad una commissione consiliare in corso di programmazione. Questo strumento coinvolgerà tutti gli enti interessati a vario titolo, in primis Regione Liguria da cui è partito questo percorso, e potrà certamente essere utile per non fare calare l’attenzione sul futuro di questa azienda che non appartiene solo alla storia industriale di Genova ma a quella di tutto il Paese. Rinnoviamo fortemente la richiesta di salvaguardare, ed implementare con percorsi formativi ad hoc, le professionalità dei lavoratori e sottolineiamo la strategicità di Piaggio Aerospace nel quadro degli asset nazionali dell’aeronautica così come in quelli dei droni e del controllo da remoto dei velivoli finalizzato anche alla riparazione e alla manutenzione”.