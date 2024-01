Piaggio Aero, i parlamentari liguri del Pd: “Giunto il momento di serrare i ranghi”

Liguria. “È giunto il momento di serrare i ranghi e mettere in campo ogni strategia possibile per salvaguardare personale e competenze di un’azienda innovativa, fiore all’occhiello dell’economia ligure e di tutto il Paese. Per questo chiediamo che ci sia un tavolo congiunto tra il governo e tutti i soggetti coinvolti in vista delle prossime scadenze, per farsi trovare preparati e garantire un futuro solido a Piaggio Aerospace”.

Così i deputati liguri del Partito Democratico Andrea Orlando, Valentina Ghio e Luca Pastorino e i senatori Lorenzo Basso e Annamaria Furlan dopo l’incontro in Regione su Piaggio Aerospace.

Condividiamo le preoccupazioni dei sindacati che temono l’esito della terza gara che scade a fine gennaio, nel caso in cui non si facesse avanti un soggetto in grado di sostenere Piaggio. Bisogna per questo farsi trovare preparati e pensare, tutti insieme, scenari alternativi possibili per garantire un assetto societario e un piano industriale in grado di rafforzare l’azienda e garantire il futuro di centinaia di lavoratori”, conclude la nota.