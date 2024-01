Peste suina, strage di cinghiali a Genova: trovate undici nuove carcasse infette

Genova. Continua senza soluzione di continuità il contagio di peste suina africana che si sta abbattendo sulla popolazione di cinghiali tra Liguria e Piemonte. A Genova siamo ai bollettini di guerra, con 11 nuove carcasse infette ritrovate negli ultimi giorni all’interno del territorio del comune. E’ in assoluto l’aggiornamento peggiore per quanto riguarda la nostra città dall’inizio dell’emergenza.

I positivi sono ora 1.182, venticinque in più rispetto all’aggiornamento precedente, per diciannove casi segnalati in Liguria dove il totale cresce a 623; per sei in Piemonte dove i casi identificati salgono a 559. I diciannove nuovi casi liguri sono stati rilevati in provincia di Genova: tre a Borzonasca (ventiquattro), uno a Fontanigorda (ventidue), undici a Genova (sessantasette), uno a Lorsica (tre), uno a Mezzanego (primo caso), uno a Propata (otto), uno a Torriglia (trentasei).

I sei nuovi casi piemontesi sono stati accertati in provincia di Alessandria: uno a Cassano Spinola (cinque), due a San Sebastiano Curone (tre), due a Sant’Agata Fossili (otto), uno a Villaromagnano (primo caso). Con i casi di Mezzanego e Villaromagnano salgono a 127 i Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana.

Per quanto riguarda gli ultimi ritrovamenti genovesi, le carcasse infette sono state trovate per lo più in Val Bisagno e sullo spartiacque con la Val Polcevera