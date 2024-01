Pestaggio Stefano Origone, processo da rifare. La soddisfazione del sindacato dei giornalisti: “Sia fatta giustizia”

Genova. “L’Associazione Ligure dei Giornalisti e il Gruppo Cronisti Liguri esprimono piena soddisfazione dopo che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza precedente sul pestaggio subito dal collega di Repubblica Stefano Origone nel 2019 a Genova”.

Questo il commento che arriva dal sindacato che rappresenta i giornalisti della Liguria il giorno dopo la notizia dell’annullamento della sentenza per quanto riguarda il selvaggio pestaggio del giornalista di Repubblica Stefano Origone perpetuato dagli agenti della polizia di Genova.

“Origone era stato colpito con violenza da quattro agenti del Reparto Mobile della Polizia mentre stava facendo il suo lavoro e stava seguendo una manifestazione antifascista – si legge nella nota stampa – La sentenza d’appello del Tribunale di Genova aveva infatti derubricato da dolose a colpose le manganellate e i calci inferti a Origone, che tuttora ne paga le conseguenze fisiche. Come sindacato confidiamo in un nuovo giudizio che dia finalmente al collega Origone piena giustizia, cosa che sino a questo momento non è accaduta“.