Pestaggio per avere un cappello di Babbo Natale, i carabinieri rintracciano e denunciano tre ragazzi

Genova. I carabinieri della compagnia di Arenzano hanno identificato e denunciato gli autori di una rissa per motivi “davvero” futili, ma non per questo meno grave e violenta, avvenuta in un bar sul lungomare della località balneare.

La notte di Natale tre ragazzi tra i 25 e i 30 anni avevano aggredito un altro giovane dopo avergli chiesto che lui consegnasse loro il cappello che aveva in testa, un cappello da Babbo Natale, appunto.

I bulli avevano inizialmente acceso una lite e poi avevano proseguito picchiando selvaggiamente il ragazzo che aveva avuto bisogno delle cure in ospedale.

Poche ore dopo l’accaduto la vittima, che non conosceva i propri aggressori, aveva sporto denuncia e erano immediatamente scattate le indagini. Queste hanno portato, nelle ultime ore, all’identificazione e alla denuncia dei tre aggressori.

Si tratta di tre ragazzi italiani residenti a Genova, tutti già gravati da precedenti di polizia e che ora dovranno rispondere del reato di lesioni personali aggravate.