Pegli, resta il “giallo” sulla fontana da 250mila euro per largo Calasetta: chi l’ha voluta?

Genova. La passeggiata di Pegli, interessata peraltro da anni di lavori di ammodernamento, è uno dei luoghi più suggestivi di Genova ma evidentemente, per l’amministrazione comunale, potrebbe essere ancora più bella. Ecco, in sostanza, il motivo per cui il Comune di Genova, nel piano triennale dei lavori pubblici, ha stanziato 250mila euro per realizzare una fontana in largo Calasetta, centro nevralgico del quartiere.

La notizia dell’intervento risale a qualche settimana fa ma che l’amministrazione fa sul serio è stato confermato dalla pubblicazione in albo pretorio dell’affidamento della progettazione di alcuni “giochi d’acqua a raso” in largo Calasetta a un’azienda ingegneristica di Sarzana per un valore di circa 14mila euro.

Nel documento ufficiale della direzione Infrastrutture e opere pubbliche si legge che la realizzazione della nuova fontana nasce “dal confronto con i residenti e le associazioni locali”. Ma secondo il consigliere di minoranza Filippo Bruzzone, Lista Rossoverde, non esiste una sola associazione, a Pegli, che abbia chiesto che il Comune spendesse denari pubblici per una fontana. “Piuttosto – ha detto Bruzzone intervenendo in consiglio comunale, oggi, con un articolo 54 – ci sarebbero ben altre priorità, dal parco di villa Doria allo stato del cimitero, dalla facciata della scuole ai marciapiedi”.

Nella sua risposta l’assessore alle Manutenzioni Mauro Avvenente, pegliese ed ex presidente del municipio per il centrosinistra, ha affermato che sulla questione “sono state fatte troppe illazioni”, che “Proloco, Civ e municipio sono stati informati, e il municipio sarà coinvolto anche nella fase di presentazione del progetto”. Non è chiaro se e chi abbia chiesto l’opera ma Avvenente dice che ha raccolto “l’entusiasmo delle associazioni che si occupano di tramandare la storia di Pegli nel mondo”.

Ancora non esiste quindi un progetto ma quella in largo Calasetta sarà una fontana a raso, “non ci saranno costruzioni di sorta ma solo augelli a raso che zampillano fuori dal piano strada” ha detto Avvenente. “Possiamo realizzarla approfittando di alcuni lavori alla rete idrica da fare in quell’area – ha concluso – e vogliamo farla per abbellire la zona, chi dice che è un’opera inutile allora penserà che siano inutili anche le aiuole fiorite in viale Brigate Partigiane o l’illuminazione artistica nel centro storico”.