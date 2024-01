Pedaggi autostradali, Pirondini e Traversi (M5s): “Depositati emendamenti per congelare la vergogna degli aumenti”

Roma. “Ritenendo ignobile l’aumento dei pedaggi autostradali in Liguria, considerate le condizioni pessime in cui versano le tratte regionali, come M5S abbiamo depositato tre emendamenti per offrire al Governo una tripla possibilità correttiva, sperando che almeno una delle nostre ipotesi venga accettata: o la cancellazione degli aumenti previsti nel Mille Proroghe; o la gratuità; o il dimezzamento dei pedaggi. È infatti lapalissiano quanto siano insopportabili in una regione come la nostra, dove i cittadini fanno quotidianamente i conti con il non-servizio”.

Lo fanno sapere i parlamentari del M5S Roberto Traversi e Luca Pirondini.

“Il primo emendamento prevede dunque che, a causa degli infiniti cantieri proprio sulle autostrade liguri con relative code ormai perenni, venga cancellato per le stesse l’aumento dei pedaggi. Il secondo prevede la gratuità delle stesse autostrade liguri fino al termine dei cantieri straordinari. Il terzo, infine, il dimezzamento dei pedaggi di tutte le tratte liguri fino al termine dei cantieri straordinari presenti sulle varie tratte”.