Pd ligure, sabato 20 l’assemblea: “Fare squadra in vista delle Europee”

Liguria. L’appuntamento è per sabato 20 gennaio alla Sala Sivori di Genova alle 10. Il Pd ligure si riunisce in assemblea: saranno presenti i sindaci, gli assessori, i consiglieri comunali e regionali, i parlamentari liguri ed europei del Pd.

“Un momento di confronto in cui raccoglieremo le idee, le proposte, le sollecitazioni che arrivano dai territori” commenta il segretario Davide Natale.

“Sarà uno scambio di punti di vista − aggiunge − un’occasione per avanzare richieste, domande. Soprattutto sarà il momento di fare rete, creare una squadra, affinché ognuno si senta protagonista di un progetto collettivo. Vogliamo creare un nuovo spirito di condivisione all’interno del Partito Democratico ligure che sia trasversale, che parti dalle città, passi dalla Regione e arrivi fino al Parlamento e al Parlamento Europeo. È un impegno di questa segreteria che iniziamo ad attuare. Affronteremo le nuove sfide che ci aspettano, non solo a carattere elettorale, ma anche di governo della Regione, un passo alla volta, a partire da temi cruciali come sanità, lavoro, investimento dei fondi del Pnrr, giovani, casa. Il nostro obiettivo è lavorare per i territori e non rispondere a logiche di partito, come invece avviene nel centro destra”.

“Tracceremo la strada di un programma comune, con proposte precise su dei temi importanti per la Liguria, che tratteremo durante l’assemblea e svilupperemo nelle prossime settimane portandole avanti tra le comunità”, chiarisce il responsabile enti locali della segreteria regionale Gianluca Nasuti.