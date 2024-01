Paura nell’entroterra, bus Amt prende fuoco nei pressi di Pietralavezzara: nessun ferito

Campomorone. Paura nel primo pomeriggio a Pietralavezzara, nell’entroterra genovese, dove un minibus dell’Amt (ex Atp) ha preso fuoco.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 13.30. L’autista è sceso dal mezzo e ha chiamato i vigili del fuoco: la squadra intervenuta da Bolzaneto ha estinto il rogo in breve tempo. Non si registrano feriti né intossicati.

“Nel servizio extraurbano c’è urgenza di mezzi nuovi – interviene Roberto Piccardo, segretario regionale della Fna Ugl -. Servono più operai, bisogna investire in manutenzione e puntare sulla sicurezza. Ormai siamo un’azienda unica e servono investimenti immediati anche qui”.

“Per cambiare un pezzo a Molassana parte un operaio magari da Savignone, è evidente lo spreco di tempo e di risorse. A nostro avviso serve una maggiore autonomia per acquisto ricambi per accelerare le riparazioni e non dover fare iter lunghi passando da via Montaldo”, conclude Piccardo.