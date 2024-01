Paura nella notte a Castelletto, crolla muraglione in via Piaggio: evacuata una famiglia

Genova. Paura nella notte in via Piaggio, sulle alture di Castelletto, dove un muraglione nei pressi del civico 73 è crollato sotto il peso di sé stesso andando a mettere in pericolo un’abitazione da cui è stata evacuata una intera famiglia di quattro persone.

L’episodio è avvenuto intorno alle 4 e mezza di questa mattina: sul posto immediato l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco che, dopo aver soccorso la persona, hanno messo in sicurezza la zona per scongiurare nuovi movimenti. In mattinata è previsto il sopralluogo dei tecnici della pubblica incolumità di Comune di Genova che valuteranno la situazione per l’eventuale rientro dell’evacuato nella propria casa e per coordinare gli interventi successivi. Per prima cosa sarà incaricata una ditta per la rimozione dei detriti e la verifica di stabilità del versante soprastante.

“È un muro di contenimento che risale ai primi del Novecento, quando è stata costruita la villa – spiega l’amministratore Giancarlo Pertile -. Poi è stato edificato un altro condominio ed è sorto un contenzioso sulla responsabilità della manutenzione. La perizia tecnica del consulente di mediazione aveva già evidenziato problemi e aveva disposto la messa in sicurezza. I lavori avrebbero dovuto partire a breve, mancava solo l’accordo per dividersi le spese“.

“È da questa primavera che sentiamo scorrere acqua, abbiamo fatto accertamenti ma il Comune ha detto che non era di sua competenza. Qui sotto scorre un rio“, spiega Gentili, una residente del secondo piano.