Pasticcio sul biglietto integrato treno-bus, mercoledì incontro tra Amt, Trenitalia e istituzioni

Genova. E’ stato convocato per questo mercoledì 31 gennaio alle 11 presso la Città metropolitana un incontro urgente sul tema della bigliettazione integrata Amt-Trenitalia dopo il caos della mancata gratuità dei treni urbani per gli over 70 che, invece, viaggiano gratis sugli autobus.

L’incontro è stato convocato su specifica richiesta del consigliere delegato al trasporto pubblico, Claudio Garbarino. Alla riunione sono stati invitati i rappresentanti di Città Metropolitana, Comune di Genova, Amt e Trenitalia.

“Abbiamo deciso di convocare un tavolo con tutte le parti coinvolte per affrontare un tema urgente. Spero che questo incontro porti a soluzioni concrete e praticabili per le fasce di età under 14 e over 70”, dice il consigliere delegato Claudio Garbarino.

“Il nostro obiettivo è migliorare l’accessibilità e l’efficienza del nostro sistema di trasporto pubblico, e credo che possiamo farlo lavorando insieme, non solo per quanto riguarda il trasporto ferroviario nel Comune di Genova ma prevedendo, per quanto compete al nostro ente, soluzioni di bigliettazione integrata con Trenitalia nell’intera area metropolitana, che si estende da Cogoleto a Moneglia e, a nord, fino a Isola del Cantone e Rossiglione”, conclude.

Intanto il Comune di Genova e Amt hanno commissionato all’Università di Genova uno studio sull’utilizzo misto dei treni da parte dei cittadini over 70 in modo da provare a calcolare l’ammontare dell’eventuale perdita per le ferrovie, in caso di estensione della gratuità. L’idea è di risarcire, in qualche modo, Trenitalia – tutto da vedere in che misura e modalità – ma garantire la libera circolazione su entrambi i servizi di trasporto per i cittadini residenti ultrasettantenni.