‘Passaporto dei presepi’: ecco quelli visitabili fino a febbraio

Genova. Sono ancora molti i presepi visitabili nella città dove poter ottenere il timbro per il “Passaporto dei presepi”, iniziativa di Comune e Arcidiocesi di Genova che ha riscontrato una grande successo e che si concluderà il 4 febbraio, a Palazzo Ducale, con una giornata interamente dedicata a questa tradizione. Alcuni presepi hanno allungato la durata di apertura per consentire una migliore fruibilità.

«”Il passaporto dei presepi” – dice l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli – è stato accolto con entusiasmo dai genovesi che, nelle settimane delle feste, si sono recati a visitare gli oltre quaranta presepi sparsi per le varie delegazioni. Molti di questi presepi continueranno a essere visitabili fino a febbraio, quando in occasione della Candelora abbiamo organizzato una giornata per riflettere sull’importanza di questa tradizione iniziata da San Francesco. Voglio invitare chi ancora non l’ha fatto a visitare i nostri bellissimi presepi, perché la magia e l’importanza dei valori che la natività rappresentano non si esauriscano alle feste, ma ci accompagnino tutto l’anno».

I presepi ancora aperti:

Suore Brignoline, viale Virginia Centurione Bracelli, 13

date di apertura fino al 02/02/2024

orario apertura per timbro tutti i giorni h. 9-12/14-19

www.santavirginia.it

Presepe del Rio Torbido

Salita Massiglione 4 uni – Genova Struppa

date di apertura tutti i giorni fino al 04 Febbraio.

orario apertura per timbro h. 15-19

Presepe nel Bosco

Confraternita S. Bartolomeo Viganego, a fianco della chiesa di San Siro in Viganego di Bargagli

date di apertura gennaio: 13-14-20-21-27-28 Gennaio

orario apertura per timbro h. 14:30-18:30

www.presepenelbosco.it

Presepe dei frati francescani conventuali

Chiesa di San Francesco d’Albaro, via Albaro 33 (entrare da Piazza Leopardi)

date di apertura fino al 21/01

orario apertura per timbro tutti i giorni h. 9-11:45/16-18:30

Presepe “ArciConfraternita Santo Rosario dei Turchini”

ArciConfraternita santo Rosario dei Turchini di Nervi, Oratorio sito in via Chiesa Plebana Genova-Nervi

date di apertura dall’8/12/2023 al 21/01/2024 – aperti da giovedì a sabato 16-18.30 e domenica 10-12, 16-18.30

Presepe meccanizzato di Cottolengo

Parrocchia S. Giuseppe B. Cottolengo, Chiesa S. Giuseppe B. Cottolengo – Opera D. Orione Via Cellini 26 (c/o P. Solari)

date di apertura dal 24/12/2023 al 04 Febbraio 2024

orario apertura per timbro dal lunedì al sabato h. 9.30-12, domenica h. 9:30-12/15-17.30

www.parrocchiasangiuseppecottolengo.it

La Buona Novella

Chiesa di S. M. Maddalena e S. Girolamo Emiliani, Piazza della Maddalena 11

date di apertura fino al 28/01/2024

orario apertura per timbro da lunedì a venerdi ore 9-12 e 15-18 presso Casa dellla Maddalena Uffici Parrocchiali (ingresso da Piazza della Maddalena 11); sabato e domenica: ore 10-11 e 17-18 in chiesa

Presepe artistico di Staglieno

Oratorio di San Bartolomeo di Staglieno, Salita alla Chiesa di Staglieno 13

date di apertura 8-9-10-17-23-24-25-26-30-31 dicembre e 1-6-7-14-21-28 gennaio

orario apertura per timbro 14.30-18

possibilità di prenotare visite fuori orario (per gruppi e scolaresche)

email oratoriostaglieno@gmail.com

Presepe di Traso

Parrocchia S. Ambrogio – Traso di Bargagli, piazza 11 Febbraio 1, Traso di Bargagli (GE)

date di apertura 23-24-25-26-30-31 dicembre e 1-6-7-14 gennaio

orario apertura per timbro 15-18

presepe vivente sabato 13 pomeriggio

https://www.facebook.com/presepeditraso

Presepe Meccanizzato San Bartolomeo della Certosa

Parrocchia San Bartolomeo della Certosa, via San Brunone 3 (locali della Chiesa di San Bartolomeo della Certosa)

date di apertura dal 25/12/23 al 07/01/24 + dall’8 al 28 gennaio solo sabato e domenica

orario apertura per timbro h. 10-12 /15-19

Esposizione di presepi e diorami – Pontedecimo

Circolo Culturale La Via del Sale, Sala Blu – Via Beata Chiara 3 rosso

date di apertura fino al 3/02/2024

orario apertura per timbro 13 e 14 Gennaio h. 10-12 /15:30-18:00 dal 15 Febbraio: venerdì-sabato h. 10-12

Presepio all’aperto – Pontedecimo

Circolo Culturale La Via del Sale, presepio all’aperto nel giardino Chiesa Parrocchiale S. Giacomo di Pontedecimo

date di apertura dall’8/12/2023 al 3/02/2024

orario apertura per timbro 10- 18 tutti i giorni

I presepi di Palazzo Rosso

Musei di Strada Nuova – Palazzo Rosso, Bookshop Musei di Strada Nuova

date di apertura fino al 18 febbraio – previo pagamento biglietto museo (chiuso: lunedì non festivo)

orario apertura per timbro da martedì a venerdì 9-18:30, sabato e domenica 9:30-18:30

Presepio di Arturo Martini

Galleria d’Arte Moderna – Ge Nervi, GAM, Via Capolungo 9, Ge Nervi

date di apertura da martedì a domenica, collezione permanente – previo pagamento biglietto museo

orario apertura per timbro h. 11-17

Presepe di Pino

Parrocchia di S.Pietro di Pino, via alla Chiesa di Pino n.28, località Pino Soprano

Visitabile su prenotazione fino al 04 Febbraio

Il presepe dei particolari

Oratorio Sant’Alberto di San Siro di Struppa, via di Creto 37

date di apertura dall’8 al 24 dicembre e dal 13 al 28 gennaio

giorni: sabato 14:30-18:30 e domenica 10:30-13 e 14:30-18:30

Micro-presepe di cera di Johann Baptist Cetto

Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini, 4

date di apertura dal 9 dicembre al 2 febbraio, da martedì a sabato

orario apertura ore 14:30-18:00

Mostra dedicata ai presepi e al Natale

Frati Cappuccini – Mostra Museo dei Cappuccini di Genova, Viale IV Novembre, 5 (ingresso da Via B. Bosco dietro Palazzo di Giustizia)

date di apertura fino al 4 febbraio

orario apertura per timbro dal martedì alla domenica 15:00-18:30 – giovedì 10:00-13:00/14:30-18:30;

Presepe del Padre Santo

Frati Cappuccini – Presepe del Padre Santo; Chiesa della SS. Concezione – Padre Santo, Piazza dei Cappuccini, 1

date di apertura tutti i giorni fino al 2 febbraio su richiesta

orario apertura per timbro 15:30-18:00

Presepe di San Barnaba

Frati Cappuccini – Presepe di San Barnaba; Chiesa di San Barnaba, Piazza S. Barnaba, 29

date di apertura fino al 2 febbraio

orario apertura per timbro lunedì h. 15.30-19.00 – feriale: 15:00-19:00 – festivo: 9:30-12:00 e 15:00-19:00

Presepe di Greccio

Frati Cappuccini – Presepe del Monastero delle Clarisse Cappuccine, via Domenico Chiodo, 55

date di apertura dal 25 dicembre al 2 febbraio

orario apertura per timbro giorni feriali: 9:30-12:30 e 15:00-18:30 – giorni festivi 9:00-10:00 e 15:00-18:30

Presepe di San Bernardino

Frati Cappuccini – Presepe di San Bernardino, Parrocchia di N.S. di Lourdes e San Bernardino, Salita Superiore San Rocchino, 51

date di apertura dal 25 dicembre al 2 febbraio

orario apertura per timbro giorni feriali 7:00-18:00 – giorni festivi 9:00-17:00

Presepe dell’Ospedale San Martino

Frati Cappuccini – Presepe dell’Ospedale San Martino, Chiesa dell’Ospedale San Martino, Largo Benzi, 10

date di apertura fino al 2 febbraio

orario apertura per timbro da lunedì a venerdì h. 6:30-18:30 – sabato e domenica 5:00-12:00 e 15:00-18:00

I presepi di Palazzo Tursi

Palazzo Tursi, via Garibaldi 9 (atrio colonnato)

date di apertura dall’8 dicembre 2023 al 2 febbraio 2024

orario apertura per timbro da lunedì a venerdì 10-14 (timbro presso uffici IAT, via Garibaldi 12r)

Presepio permanente della Madonnetta

Santuario della Madonnetta, Salita della Madonnetta 5

date di apertura permanente

orario apertura per timbro sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 19

Presepe storico dei Duchi di Galliera

Comunità delle Sorelle Clarisse Itineranti in collaborazione con l’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera; Santuario N.S. delle Grazie, piazza Santuario delle Grazie 1, Ge Voltri

date di apertura fino al 4 febbraio 2024

orario apertura per timbro tutti i giorni dalle ore 7 alle 19

Presepe di San Donato

Parrocchia di San Donato, piazza San Donato

date di apertura fino al 17 gennaio 2024

orario apertura per timbro giorni feriali: 10-12 e 15:30-18:30 – escluso lunedì mattina; giorni festivi: 9:30 -12

Presepe di San Matteo

Parrocchia di San Matteo, Piazza San Matteo

date di apertura dall’8 dicembre 2023 al 17 gennaio 2024

orario apertura per timbro giorni feriali: 10 -12 e 15-19 – escluso lunedì mattina; giorni festivi: 9:30-12

Mostra dei Presepi del Santuario di N.S. dell’Acquasanta

Santuario N.S. dell’Acquasanta, piazza Chiesa dell’Acquasanta

date di apertura fino al 21 gennaio 2024 (?)

orario apertura per timbro : 14 gennaio 15:00 – 18:00

Presepe della Madonna del Monte – finiti passaporti

Santuario Nostra Signora del Monte, oratorio della SS. Concezione al Monte – salita nuova N.S. del Monte 21

date di apertura e orari per timbro fino al 4 febbraio nei giorni di sabato, domenica e festivi ore 9-12 e 15-18 – oppure su prenotazione telefonando al numero +393470502409

Presepe Basilica di San Siro

Basilica di San Siro, via S. Siro 4

date di apertura dalla notte del 25 dicembre al 2 febbraio

orario apertura per timbro feriali 9:00 – 12:00 e 16:00 – 19:00; festivi 9:30 – 12.30 e 17:00 – 18:30

Presepe di ceramica di Eliseo Salino

Santuario di Gesù Bambino di Praga, piazza S. Bambino, 1 – Arenzano

date di apertura presepe permanente

orario apertura per timbro domenica e feste: 9:00 – 13:00 e 14:30 – 18:30; lunedì – sabato: 9:00 – 12:00 e 14:30 – 18:00