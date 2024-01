Pallacanestro Sestri, una buona prova non basta per fare punti a Firenze

Firenze. Buona prova della Pallacanestro Sestri in Serie B Interregionale. Seagulls che conducono il primo tempo contro l’Olimpia Legnaia, subendo però la rimonta avversaria nella ripresa, con i toscani che neutralizzano il tentativo di rimonta dei Seagulls nell’ultimo quarto.

Grande avvio dei Seagulls a Firenze, solidi difensivamente e lucidi in attacco, capaci di chiudere il primo quarto sul +5, massimo vantaggio durante la sfida. La seconda frazione è più equilibrata e le palle perse dei sestresi permettono a Legnaia di rimanere a contatto all’intervallo lungo, chiuso sul +4 genovese. Nella terza frazione non spiccano gli attacchi di entrambe le squadre ma i fiorentini sono più abili a capitalizzare le palle perse dei genovesi, anche grazie alla loro aggressività difensiva. Nell’ultima frazione i Seagulls cercano di rientrare ma i toscani amministrano il vantaggio, conquistando così la posta in palio.

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Partita che abbiamo approcciato in maniera positiva, infatti nei primi due quarti siamo stati noi a condurre il punteggio e a gestire il ritmo. Le troppe palle perse hanno consentito a Legnaia di rimanere a contatto. Nel terzo quarto i nostri avversari hanno alzato l’intensità difensiva e non siamo stati in grado di rispondere. Ancora troppe palle perse e la loro aggressività ha girato la partita, mentre noi abbiamo subito la fisicità e l’intensità di Firenze. I falli hanno condizionato il rendimento di alcuni giocatori per noi importanti. Ora dobbiamo subito resettare perché mercoledì dovremo affrontare una squadra in forma, contro cui per provare a far nostra la partita ci sarà bisogno di una prestazione collettiva più efficace sia offensivamente che nella metà campo difensiva».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

OLIMPIA LEGNAIA – PALLACANESTRO SESTRI 75-67 (15-20; 22-21; 14-7; 24-19)

OLIMPIA LEGNAIA: Merlo 12, Sakellariou 11, Del Secco 11, Cherubini 8, Bruno 2, Nikoci 9, Giannozzi 8, Scampone 8, Iobstraibizer 6, Mazzerelli ne, D’Amico ne, Lastrucci ne. Coach: Zanardo.

PALLACANESTRO SESTRI: Daunys 18, Anaekwe 16, Zini 16, Cavallaro 7, Pintus 4, Pasqualetto 3, De Paoli 3, Pittaluga, Barnini, Costa ne, Gallo ne, Cartasegna ne. Coach: Bianchi