Pallacanestro Sestri, il nuovo tecnico è Massimo Bianchi

Genova. La Società Pallacanestro Sestri comunica di aver ingaggiato Massimo Bianchi per il ruolo di capo allenatore della prima squadra in Serie B Interregionale.

Nato a Milano nel 1955, Bianchi ha legato a doppio filo la sua esperienza sul parquet da giocatore alla Viola Reggio Calabria divenendo una colonna della società, in una regione che nel 2018 lo condurrà anche al titolo di allenatore benemerito.

Una volta chiusa la sua carriera da giocatore ha iniziato un’altrettanto importante carriera in panchina, prima nel Settore Giovanile della Viola, vivendo poi tantissime stagioni sia come capo allenatore sia come assistente, dalla Serie A ai massimi campionati regionali e interregionali. A cominciare dalla stessa Viola, proseguendo a Teramo e passando per Brindisi, Imola, Massafra, Scafati, Napoli, Matera e Saronno. Dal 2020 al 2023 è stato capo allenatore dell’Olimpia Lumezzane, in Serie C Gold lombarda, prima di abbracciare questa nuova avventura sulla panchina dei Seagulls.

Queste le prime parole di Massimo Bianchi da allenatore di Sestri: «La sfida era molto stimolante, la Pallacanestro Sestri è una squadra molto giovane. Credo e sono convinto che abbia buoni margini di miglioramento. Non siamo nella migliore posizione di classifica possibile però mancano ancora tantissime partite. Tutto ciò che succederà dipenderà da noi, da quanto sapremo lavorare bene insieme e da quanto metteremo in campo fiducia coraggio e determinazione».