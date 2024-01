Pallacanestro Sestri, gran colpo: espugnato il campo della capolista Cecina

Cecina. Due punti pesantissimi quelli colti dalla Pallacanestro Sestri contro Basket Cecina nel Girone B di Serie B Interregionale. In trasferta i Seagulls espugnano il campo della capolista con una prova di autorità, conquistando così il terzo referto rosa esterno.

La partita è in equilibrio nei primi minuti fino al primo break dei sestresi, capaci di inanellare un parziale di 1-11, ispirato da Anaekwe, Dunys e Cavallaro, che permette di chiudere la prima frazione sul +8. Al rientro in campo Cecina si adatta difensivamente e torna fino al -4, prima delle due triple di Lo che riportano l’inerzia in favore dei Seagulls, che vanno all’intervallo sul +12. Nel secondo tempo Cecina cerca di rimettere in piedi la sfida, toccando il -5, ma è in quel momento che i sestresi mettono l’ipoteca sulla gara: parziale-monstre di 4-30 che fa registrare un vantaggio che si protrae fino all’ultima frazione. Ancora timido tentativo di rimonta rossoblù nell’ultimo quarto, fino al -10, con i Seagulls che però rispondono e amministrano, conquistando la terza vittoria esterna in campionato.

Questo il commento di Fabrizio Pintus, cestista dei Seagulls: «È stata una partita dove siamo partiti bene fin dall’inizio, abbiamo stretto bene le maglie in difesa e in attacco ci siamo passati bene il pallone. Siamo stati bravi a resistere al loro tentativo di rimonta quando non riuscivamo a fare le nostre cose, e poi sul finire di partita siamo stati bravi a gestire il ritmo della gara e mantenere il vantaggio».

Questo il commento di Massimo Bianchi, capo allenatore dei Seagulls: «Finalmente la vittoria è arrivata, proprio sul campo della capolista grazie ad una prestazione di squadra di grande intensità e concentrazione difensiva. Il lavoro quotidiano comincia a dare risultati grazie alla disponibilità del gruppo che si sta applicando con grande concentrazione; questa vittoria ci dice che stiamo lavorando nella giusta direzione e ci dà una spinta a fare ancora meglio per farci trovare pronti per la fase decisiva della nostra stagione. Forza Sestri!».

Questo il commento di Davide Mariotti, presidente dei Seagulls: «Siamo contentissimi per la vittoria di Cecina. Invito tutti gli appassionati a venire alla prossima sfida in casa, domenica contro Virtus Siena. Dopo tre vittorie in trasferta vogliamo sbloccarci in casa, sperando di sentire il calore del pubblico, visto che siamo una squadra molto giovane. Dopo aver battuto la capolista Cecina ora giochiamo contro la seconda capolista, Siena, e quindi sarà una sfida interessante anche per i valori tecnici in campo. Invito tutti al PalaFigoi!».

Il tabellino:

SERIE B INTERREGIONALE, GIRONE B

BASKET CECINA – PALLACANESTRO SESTRI 58-78

(Parziali: 12-20, 15-19, 18-22, 13-17)

BASKET CECINA: Milojevic 10, Mazzantini 7, Bruci 9, Bresinski, Longo 2, Bruni 11, Pistillo 5, Turini, Pistolesi 6, Bertini, Dalle Ave, Pedroni 8. Coach: Da Prato.

PALLACANESTRO SESTRI: Lo 12, Pittaluga, Cavallaro 6, Daunys 27, De Paoli 2, Anaewke 14, Pintus, Zini 4, Barnini, Cartasegna, Bassi 8, Costa. Coach: Bianchi.