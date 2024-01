Organizzare una vacanza a Bastia: tutto quello che c’è da sapere  

Bastia è la seconda città più grande della Corsica e vanta il ruolo di principale centro commerciale e industriale dell’isola. Ogni anno accoglie molteplici turisti, specialmente durante il periodo estivo, grazie al suo clima mite, le spiagge adatte a tutta la famiglia, i monumenti storici e il pittoresco porto. Inoltre, la sua cucina è considerata tra le migliori del Mediterraneo.

Come raggiungere Bastia?

È possibile arrivare a Bastia via aereo, oppure prendendo un collegamento via mare dall’Italia, a bordo di un traghetto Genova Bastia; quest’ultima risulta la tratta più pratica per i liguri. La scelta via mare è sicuramente quella maggiormente optata, specie durante i mesi caldi, in quanto consente di portare con sé la propria automobile o il mezzo con il quale si desidera andare alla scoperta di questo fantastico territorio. Pertanto, se quest’anno vuoi visitare le bellezze che quest’isola offre, prenota un traghetto da Genova a Bastia direttamente online o presso le apposite biglietterie.

Per chi desidera optare per l’altra opzione, è importante sapere che l’aeroporto più vicino è quello di Bastia-Poretta (BIA) in località Luccina, a 17 km da Bastia. Da qui non ci sono voli diretti da e per l’Italia, ma bisogna fare scalo in una città francese, come Parigi, Marsiglia o Nizza. Al contrario, il traghetto Genova Bastia rappresenta una soluzione molto comoda, poiché permette di arrivare direttamente a destinazione in circa 7-10 ore, a seconda della tratta.

Cosa vedere a Bastia?

Questa città della Corsica è ricca di attrazioni e attività interessanti. Tra queste c’è la Cittadella, una zona caratterizzata da vie pittoresche, palazzi colorati e romantici ristoranti a picco sul mare che richiamano il fascino delle zone a sud della Francia. Altrettanto affascinante il Porto Vecchio, situato tra la Cittadella e la Place du Marché. Questo luogo offre ai turisti uno spettacolo molto suggestivo, con piccoli bar e ristoranti autentici nascosti tra le imbarcazioni. Non bisogna dimenticare di visitare la maestosa chiesa Saint-Jean-Baptiste (San Giovanni Battista), caratterizzata da una facciata in stile neoclassico.

Dove andare al mare a Bastia?

Bastia offre una moltitudine di spiagge per rilassarsi, adatte anche ai bambini, come ad esempio l’Arinella. Si tratta di una delle zone più frequentate durante l’estate, grazie alla sabbia dorata e la presenza di chioschi per una pausa rinfrescante. Nonza, invece, è la caratteristica spiaggia nera della Corsica, chiamata così per i ciottoli scuri che creano un interessante contrasto con le acque cristalline del mare. Al contrario, Saleccia è la spiaggia bianca di Bastia, un vero e proprio paradiso naturale circondato dai pini. Quest’ultima è una zona molto tranquilla, ma spesso il mare è agitato e il sentiero per raggiungerla non è molto comoda.

Quali sono le specialità di Bastia?

Come detto in precedenza, Bastia può vantare una tra le cucine più apprezzate di tutta l’area mediterranea. I piatti tipici sono principalmente a base di carne e ricordano quelli italiani, sia per nome che per sapore. Tra i salumi da provare c’è il prisuttu, un insaccato sottoposto a essiccazione per 18 mesi, la coppa e il salamu, che ricorda una salsiccia molto speziata. Non mancano, però, piatti a base di pescato locale, tra cui la murena grigliata. Altrettanto famosi i formaggi, prodotti principalmente con il latte di pecora e di capra, utilizzati anche per la preparazione dei dolci, come il flan aromatizzato al limone e servito flambé. Nelle pasticcerie, inoltre, è possibile gustare dolci tipici come le torte di castagne, i canistrelli (dolcetti con frutta secca) oltre che un’ampia varietà di crêpes. È possibile poi accompagnare il tutto con un buon vino o liquore locale.