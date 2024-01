Furto in appartamento a Oregina, ladri in fuga con i gioielli

Genova. Ladri in azione anche a Oregina in questi ultimi giorni di gennaio. Venerdì a richiedere l’intervento della polizia per denunciare un furto è stata una donna di 42 anni che, rientrata a casa in via Capri, ha trovato le stanze a soqquadro.

La chiamata al 112 è arrivata poco dopo le 21, quando la donna è tornata dal lavoro e si è accorta di cosa era accaduto.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno trovato segni di manomissione sulla porta d’ingresso. La donna ha denunciato la mancanza di due bracciali del valore di circa 600 euro, ma l’ammanco totale è ancora da quantificare. Le indagini sono in corso.