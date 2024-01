Marinaio 30enne ustionato dalla soda caustica, l’incidente su una nave a Sestri Ponente

Genova. Incidente sul lavoro questa mattina a Sestri Ponente, dove un giovane marinaio ha subito diverse ustioni sul volto a causa di alcuni schizzi di soda caustica che lo hanno raggiunto durante le lavorazioni.

Ancora da accertare le dinamiche dell’incidente: secondo le prime informazioni il ragazzo stava lavorando su una nave in banchina presso lo stabilimento di Fincantieri, la Brilliant Lady della Virgin, quando, per cause ancora da capire, è stato raggiunto da diversi schizzi di soda caustica, potente reagente chimico, che lo hanno colpito soprattutto ad un occhio.

Immediato l’intervento di colleghi e poi degli infermieri del 118 che lo hanno portato al San Martino per accertamenti. Per fortuna non ci sarebbero esiti gravi, e il giovane non dovrebbe rischiare conseguenze irreparabili. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i tecnici di Asl3 del nucleo Psal (Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro) che hanno fatto i rilievi del caso per appurare eventuali responsabilità.

Secondo quanto poi comunicato da Fincantieri, all’interno della quale si sono svolti i primi soccorsi, il ragazzo ferito è un lavoratore della nave, già di fatto consegnata alla proprietà, ma ancora in banchina a Sestri Ponente