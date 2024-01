Onda anomala travolge madre e figlio sul molo: salvati da alcuni passanti

Recco, due turisti tedeschi salvati da un’onda anomala

Recco. Un’onda anomala ha trascinato in mare dalla banchina del molo due turisti tedeschi, madre e figlio, che sono stati salvati da alcuni giovani presenti sul posto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri intorno alle 16, quando i due turisti, una donna di 40 anni e un ragazzo di 12, si trovavano sulla banchina del molo a Recco per ammirare la mareggiata.

Una violenta onda anomala ha improvvisamente travolto i due, trascinandoli in mare. Le urla del marito della donna hanno attirato l’attenzione delle decine di persone che si trovavano sul belvedere e alcuni giovani hanno subito raggiunto i due turisti in acqua, riuscendo a riportarli in salvo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Verde di Camogli e Recco, il personale del 118, che ha stabilizzato i due turisti e li ha trasportati all’ospedale San Martino di Genova in osservazione. I due turisti, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite, ma hanno comunque subito un grande spavento. I giovani che hanno salvato i turisti sono stati acclamati dai presenti per il loro coraggio e la loro prontezza di riflessi.