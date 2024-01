Nuovo hotel Marriott a Principe, il progetto rallenta ma non si ferma: apertura nel 2027

Genova. I tempi si sono allungati e i costi sono aumentati, ma il progetto non è cambiato e tanto meno è tramontato: a Principe, nell’area oggi abbandonata tra via Adua, via Buozzi e Mura degli Zingari, sorgerà un albergo 4 stelle superior costruito dalla società internazionale Vastint e gestito dalla catena americana Marriott. Ma ci sarà anche una nuova piazza pubblica con alberi e panchine in una zona della città dove il verde scarseggia.

I lavori avrebbero dovuto concludersi un anno fa, invece non sono mai iniziati. A complicare le procedure ben oltre le aspettative iniziali è stata la vicinanza dell’area, acquistata nel 2019 dalle Ferrovie, al deposito della metropolitana: “Questo aspetto ha imposto una particolare attenzione alle problematiche di sicurezza – spiega Marco Mor, managing director di Vastint -. Il nostro edificio sorgerà proprio sopra l’unico accesso per caricare i nuovi treni, perciò è stata necessaria un’analisi estremamente dettagliata del progetto insieme a tutti gli enti coinvolti. Il lavoro è quasi completato, dopodiché dovrebbe arrivare il via libera tecnico per ottenere il permesso di costruire”.

L’obiettivo adesso è completare l’iter autorizzativo entro il 2024, quindi due anni di lavori per arrivare all’apertura dell’hotel Principe – così si chiamerà la nuova struttura – all’inizio del 2027. “I tempi non dipendono strettamente da noi, ma in questo caso l’attenzione dedicata al progetto è giustificata dalla presenza di un’infrastruttura pubblica – precisa Mor -. Di solito mi lamento della burocrazia perché spesso stiamo fermi per niente, ma stavolta devo dire che il Comune ci ha sempre aiutato e con tutti gli altri enti, tra cui i vigili del fuoco, c’è stata la massima collaborazione”. Nel frattempo sono anche aumentati i costi legati alle costruzioni e l’investimento previsto in origine, intorno ai 23 milioni di euro, è passato a 25-30 milioni secondo le stime del gruppo immobiliare, che manterrà la proprietà e la gestione della struttura anche dopo l’avvio dell’attività ricettiva.

L’hotel avrà sette piani, più altri tre interrati, con locali di servizio e un parcheggio da 144 posti, uno per ogni camera. La tecnica costruttiva sarà particolare e mirata ad abbattere i tempi: le stanze vengono prefabbricate, caricate su camion due alla volta e assemblate sul posto. Ogni modulo contiene la camera, il bagno, l’ingresso della camera, pannelli bidimensionali che formano i telai intermedi e i pannelli di facciata con già integrato il serramento. Sarà un albergo di fascia medio-alta, rivolto ai segmenti leisure e business, in una zona nevralgica dal punto di vista infrastrutturale.

A levante del nuovo edificio, che sarà alto come gli edifici circostanti, sorgerà una nuova piazza pubblica con alberi e panchine. La gestione sarà carico di Vastint e il personale dell’albergo garantirà un presidio 24 ore su 24. Il progetto prevede poi un ingresso riservato ai mezzi di Amt per accedere al deposito della metropolitana che si trova proprio sotto via Buozzi, prima della stazione di Dinegro.