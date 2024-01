Nuova strada del Campasso, cantiere alle battute finali: Aster impegnata su asfalto e illuminazione

Genova. Avrebbe dovuto essere ultimata all’inizio dell’estate – questi i tempi voluti dall’amministrazione comunale – ma ormai non bisognerà aspettare ancora molto. La realizzazione della nuova strada del Campasso, in Valpolcevera, è alle battute finali.

Dopo gli interventi più massicci per arrivare alla riqualificazione dell’ex area ferroviaria sotto il nuovo ponte San Giorgio, Aster, la partecipata del Comune, sta terminare il tratto di viabilità urbana tra via del Campasso all’altezza dei civici 39 e 41 e via della Pietra.

Quella che sarà ultimata sarà un’unica strada a carreggiata unica, a due corsie, una per senso di marcia. Si tratta di 580 metri di sviluppo lineare, che termina in corrispondenza dell’area di parcheggio completamente rinnovato con una nuova asfaltatura.

Aster inoltre ha realizzato anche tutto l’impianto di illuminazione stradale, per dare “nuova luce” al progetto di riqualificazione che si inserisce nella rigenerazione dell’area interessata e stravolta, nel 2018, dal crollo del Ponte Morandi. Il costo per la realizzazione della nuova strada del Campasso è di circa 4,5 milioni di euro

Poco dopo il completamento della strada scatterà la sistemazione delle terre di scavo di Rfi, opera propedeutica a costruire, in futuro, un polo sportivo comprensivo di piscina coperta, campi da padel, palestra e altre strutture ludiche realizzate in project financing con una società privata.