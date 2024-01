Non è solo lunedì, il 15 gennaio è Blue Monday: come affrontare il giorno “più triste dell’anno”

Liguria. Il freddo, il cielo spesso nuvoloso e la pioggia, ma anche la fine delle festività natalizie ed il ritorno al lavoro ed alla vita di tutti i giorni. Sarebbero questo le cause principali del “Blue Monday”, il giorno più triste dell’anno per antonomasia che cade sempre il terzo lunedì di gennaio (oggi, 15 gennaio). E si tratterebbe del frutto di un calcolo preciso, una sorta di formula matematica nata dalle ricerche dell’Università di Cardiff e, nello specifico, dallo psicologo Cliff Arnall.

Un’equazione (che in realtà sarebbe stata ideata solo a fine di marketing) “frutto di una serie di fattori negativi: calo delle temperature, ridotta disponibilità economica tra regali di Natale e saldi, la distanza che ci separa dalle prossime vacanze, l’aumento del peso per le recenti mangiate delle ultime festività e il calo delle energie dopo il Natale”. Il nome, invece, è ovviamente legato al termine “Blue”, comunemente utilizzato per identificare noia, malinconia e tristezza.

A Genova il Blue Monday 2023 potrebbe avere tra i motivi di scoramento la situazione della viabilità – difficile la partenza della settimana tra cantieri in lungomare Canepa e nuovo traffico a San Benigno – e pure davvero un lunedì blu per chi è in coda a ritirare la Citypass Amt, ma almeno sul fronte meteo le nuvole ci hanno abbandonato con l’alzarsi del sole. Insomma, un lunedì come un altro, solo con qualche chilo di più addosso e con la prospettiva delle prossime vacanze molto, molto lontana.