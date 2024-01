Nodo di San Benigno al primo test: tir imbocca la rampa sbagliata, occhio al cambio di corsia

Genova. Debutto senza gravi criticità stamattina per la nuova viabilità del nodo di San Benigno, inaugurato nella notte tra venerdì e sabato e dunque al primo vero test col traffico dell’ora di punta. Il vero problema è risultato piuttosto l’imbuto in lungomare Canepa per effetto del cantiere per il nuovo parco lineare: meglio farci l’abitudine perché i lavori dureranno più di due anni.

Molti genovesi, comunque, hanno avuto incertezze al momento di scegliere quale rampa imboccare nelle varie diramazioni. Sotto accusa è già finita la segnaletica, ancora provvisoria perché legata a un assetto di cantiere. A dire il vero i cartelli ci sono, ma non risultano abbastanza grandi e visibili da evitare fraintendimenti. Genova24 ha realizzato un video-tutorial per districarsi nel nodo.

A finirne vittima è stato all’alba un camionista che ha imboccato per errore la nuova rampa da lungomare Canepa alla Sopraelevata. In quel punto si è aggiunto un bivio che non c’era: una volta saliti sul ponte elicoidale, prendendo la strada a sinistra si finisce sulla Aldo Moro, mentre per raggiungere il casello di Genova Ovest o via Cantore bisogna tenersi sulla destra. La vecchia rampa che conduce alla Sopraelevata (anche quella, nonostante i dissuasori e la segnaletica di grandi dimensioni, veniva imboccata dai mezzi pesanti) dovrebbe essere chiusa nei prossimi giorni per essere sottoposta a lavori di manutenzione e rimarrà a disposizione in caso di necessità.

La rampa di sinistra è quella che conduce alla Sopraelevata

Il punto più critico è forse in cima alla rampa di via Cantore, quella che nel progetto originario doveva essere demolita e che il Comune ha imposto di mantenere dopo il fallimento della simulazione di traffico nel 2018. In poche decine di metri si incrociano due flussi: i veicoli provenienti da Sampierdarena e diretti in Sopraelevata e quelli che da Genova Ovest scendono in lungomare Canepa.

Arrivando da via Cantore: a sinistra si va in Sopraelevata, a destra in lungomare Canepa

Un doppio cambio di corsia, dunque, in uno spazio decisamente ridotto: il rischio di incidenti è davvero dietro l’angolo, anche se il limite di velocità a 30 km/h – se rispettato – dovrebbe limitare il pericolo. In ogni caso si tratta di uno dei punti che saranno più attentamente monitorati nei prossimi giorni. Da segnalare anche qualche rallentamento dovuto al flusso molto sostenuto di veicoli che escono dall’autostrada e si dirigono in Sopraelevata.

Positivo invece l’impatto del nuovo collegamento diretto tra Sopraelevata e lungomare Canepa che ha liberato dal traffico via di Francia e la rotatoria del Wtc. Per chi fosse diretto in zona o volesse proseguire in via Buranello, la vecchia rampa che scende a San Benigno è sempre percorribile.

Nell’immagine di copertina, la foto a destra è di Paolo Riccio (gruppo Facebook Viabilità Genova)