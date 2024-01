No Skymetro, il comitato demolisce il progetto: “Oltre 200 cantieri, carenze ed errori. Sarà un disastro”

Genova. Un progetto in via di approvazione che “più che dare risposta rimanda al futuro, ad una realizzazione con lo stile del bello della diretta, ma sulla pelle della città”. Il comitato Opposizione Skymetro – Valbisagno Sostenibile mette ancora nel mirino la metropolitana sopraelevata Brignole-Molassana per cui il Comune ha appena ottenuto il passaggio diretto alla Via regionale che accorcerà i tempi. E parla senza mezzi termini di un “disastro annunciato“.

“Abbiamo letto le 6.347 pagine e tavole del progetto e vogliamo diffondere parte delle gravi criticità che vediamo – spiega il fronte del no in un lungo comunicato -. Il Comune ha presentato il progetto Skymetro in conferenza dei servizi. Da martedì 9 gennaio il progetto è nel percorso di Via (facilitata con nuovo emendamento), si possono fare osservazioni entro 30 giorni e poi si chiuderà anche questo passaggio”. Dopodiché si passerà agli appalti.

“Il progetto che si può consultare, quindi, è quello che verrà proposto, con piccolissime modifiche, per partire con i cantieri. Durante la Conferenza dei Servizi il progetto, pubblicato in ritardo dal Comune, è stato letto dai tecnici del nostro comitato (architetti, ingegneri, medici di salute pubblica, sociologi e urbanisti) e dai tecnici delle associazioni che hanno partecipato alla fase delle osservazioni pubbliche, che hanno dialogato e che ci supportano portando la loro esperienza: MobiGe, Amici di Ponte Carrega, Legambiente, Italia Nostra. Abbiamo ravvisato un progetto che più che indicare, in molti punti chiave, rimanda. Un progetto che manca di risposte ed indicazioni. Un progetto figlio di un percorso chiuso, poco partecipato, mal tarato e che non poteva che concludersi con una sua edizione che apre a mille pasticci”, sostengono gli oppositori.

Ad esempio vengono contestati gli “oltre 200 piloni, per cui oltre 200 cantieri, che saranno più ampi del marciapiede e che quindi toglieranno, sembra, corsie. Oltre 200 punti in cui l’argine del Bisagno (che è sotto il marciapiede ed è ampio) verrà distrutto e ricostruito dai piloni (che alla base, interrata, hanno un plinto molto più largo del pilone stesso)… ma con quali aggiustamenti, con quali ingombri? Con quali garanzie rispetto ad eventuali eventi alluvionali e alle leggi che tutelano il bacino? Come verranno spostati gli 11 tralicci della linea dell’alta tensione? E dove? Come si conciliano i tempi della realizzazione dello Skymetro con quelli dello scolmatore (lo Skymetro è previsto si faccia dopo lo scolmatore)?”

Un progetto che, secondo gli attivisti contrari all’opera, “peggiorerà la valle per almeno 100 anni. Vogliamo sottolineare alcuni aspetti che è facile prevedere che si tramuteranno in ulteriori problemi, ritardi, complicazioni, e anche, probabilmente, errori. Non ci siamo mai fermati e non ci fermeremo adesso nel contrastare questo progetto, per noi, disastroso per la vallata. Abbiamo promosso un dibattito pubblico, interventi di critica, spazi di partecipazione, informazione sul progetto in itinere, proposte alternative. E, informando sul percorso del progetto abbiamo mostrato a tutti le grandissime pecche: mancanza di trasparenza e partecipazione adeguate, e quindi un conseguente scontro culturale sociale, maltarature progettuali continuamente ritarate, e quindi un progetto in continua evoluzione e confusione, mancanza di studi di approfondimento precedenti la progettazione”.

“La prima cosa evidente – proseguono – è che mancano parti essenziali del progetto. I documenti fondamentali per poter definire completo il progetto di una qualsiasi infrastruttura sono tre: le planimetrie, i profili altimetrici e le sezioni e nel nostro caso sia le planimetrie, sia le sezioni sono assolutamente carenti. Da nessuna parte viene descritta l’integrazione tra l’opera e il territorio, non ci sono sezioni e planimetrie (disegni progettuali) che ne tengano adeguatamente conto. Le oltre 100 sezioni trasversali elaborate a corredo del progetto non rappresentano assolutamente la situazione effettiva del territorio all’intorno ma risultano astratte, come se lo Skymetro corresse in una campagna deserta e disabitata”-

“È mancata, inoltre, fin dall’inizio una analisi preliminare di quali fossero per davvero le necessità di trasporto pubblico per la Val Bisagno.

Una analisi seria avrebbe dovuto valutare il ventaglio di possibilità, sia in termini di percorso che in termini di tipologia modale (autobus, filobus, tram, metropolitana…) in relazione alla domanda di trasporto e al tipo di territorio interessato dall’opera. Avrebbe dovuto portare alla redazione di un documento delle alternative progettuali, peraltro previsto obbligatoriamente dal Codice degli appalti, che consentisse un confronto effettivo, comparato, tra le diverse alternative”.

Di seguito riportiamo le principali criticità evidenziate dal comitato, divise per punti

Impatto sulle strade sottostanti: lo Skymetro toglierà corsi?

In molte parti del tragitto le strade sottostanti alla sopraelevata dovranno essere ridotte sia per i piloni che per le stazioni e le opere accessorie. La strada di scorrimento della sponda sinistra, per esempio, a monte del cimitero non sarà più a quattro corsie, dato che in certi casi sarà inevitabile realizzare delle strettoie. In tutto il progetto non esiste sezione o planimetria che tenga conto di questo aspetto. La riduzione di larghezza delle corsie stradali ridurrà anche la sicurezza stradale e genererà colli di bottiglia. Sembra evidente che la posa di piloni che occupano poco meno di due metri sul marciapiede uscirà dallo spazio del marciapiede attuale invadendo le corsie stradali

Come verrà ricostruito l’argine del Bisagno?

Da nessuna parte viene descritto in maniera chiara e progettuale come l’opera interferisce con gli argini del Bisagno. Il progetto contiene al suo interno parti copiate senza modifiche dal precedente progetto di prefattibilità, che prevedeva una linea a binario unico costruita su un impalcato retto da piloni posizionati sull’attuale argine del Bisagno, con metà sezione all’interno dell’alveo stesso. Se lo skymetro si intende realizzarlo ancora a stretto contatto con l’argine, questo significa che l’argine quasi nella sua totalità verrà demolito e ricostruito per permettere l’edificazione dei 229 piloni, ma da nessuna parte viene descritto l’impatto sulla stabilità di un muro oggi continuo che viene demolito e ricostruito a pezzetti, ogni poche decine di metri, perdendo ogni continuità statica per uno sviluppo di quasi sette chilometri di argine di un torrente esondabile, la cui gestione è sensibile, problematica e soggetta a differenti leggi, enti e regolamenti. Nel caso in cui i piloni fossero a qualche metro dall’argine, allora verrebbe compromessa sia la viabilità e la sicurezza delle strade adiacenti, sia la sicurezza dei passeggeri che dovranno salire e scendere dalle stazioni in percorsi (marciapiedi e scale) stretti e adiacenti le strade. Tutte informazioni mancanti, qualunque sia la situazione che si creerà e che non è stata progettata nel dettaglio.

Come lo Skymetro interferisce con lo scolmatore?

manca completamente la gestione dell’interferenza con lo scolmatore del Bisagno. Non sono disponibili dettagli sul posizionamento dei piloni in corrispondenza all’opera di presa dello scolmatore, ed anzi il link a “INTERFERENZA SCOLMATORE FASI COSTRUTTIVE” rimanda ad una tavola che riguarda una pila in corrispondenza di Piazza Garrassini, che nulla ha a che vedere con la zona dello scolmatore. Un certo numero di piloni (indicativamente, di una decina di piloni) verrebbero posizionati lungo l’argine sinistro del Bisagno a fianco del canale di adduzione alla nuova galleria scolmatrice. All’interno dello studio di impatto ambientale si trovano le seguenti frasi: “Pertanto, per uno sviluppo totale di circa 170 m risulta impossibile la realizzazione del viadotto lungo argine come previsto per il resto della linea. Questo ha portato alla realizzazione di un bypass che porta la linea sul lato opposto della carreggiata stradale, al fine di non interferire in alcun modo con le opere definitive dello scolmatore già in fase di realizzazione”. In nessuna tavola si trova la progettazione di questo bypass. Sul sito https://www.dialoghincittà.it il rendering relativo alla Stazione San Gottardo (tra l’altro erroneamente indicato come “Stazione Parenzo”) mostra il passaggio dell’opera in fregio all’argine sinistro esattamente nel tratto dove è in corso di realizzazione lo scolmatore;

Lo scolmatore è indicato come essenziale, ma è in ritardo?

La relazione generale del progetto, riguardo allo scolmatore, riporta che: “il completamento e la messa in funzione di tale opera risultano essenziali per la realizzazione e l’esercizio dello Skymetro.” Il cronoprogramma dei cantieri del progetto non tiene però minimamente conto dei ritardi attuali del cantiere dello scolmatore, indicando date di inizio dei lavori dello Skymetro non in linea con la tempistica dello Scolmatore.

Come si risolve l’interferenza con la linea di alta tensione?

È completamente mancante la progettazione dell’interferenza dello Skymetro con la linea di alta tensione (elettrodotto a 132 Kv) che, partendo dalla centrale elettrica di Via Canevari risale la valle con ben 11 tralicci. Questo elettrodotto è gestito dalla società TERNA/E-Distribuzione. La relazione di progetto ammette che, pur avendo avuto contatti con TERNA, i proponenti non hanno fatto un reale studio di fattibilità: “Nelle varie interlocuzioni avvenute con i tecnici di Terna sono state vagliate diverse opzioni per la risoluzione dell’interferenza, l’unica che risulta fattibile in termini di compatibilità con l’opera di progetto è quella che prevede lo spostamento della linea su tralicci ubicati ad una distanza tale da non interferire con le lavorazioni. Affinché l’iter autorizzativo dello spostamento abbia tempistiche più contenute possibile occorre che la linea non venga spostata per più di 60 m da quella esistente, tale accorgimento consentirebbe di seguire un iter autorizzativo semplificato (DIA). Il limite allo spostamento di 60 m non consente di collocare i nuovi tralicci sulla sponda opposta a quella in cui sono ubicati attualmente e ciò comporterebbe la rimozione dei vecchi tralicci e la costruzione di nuovi tralicci in alveo. La soluzione precedentemente descritta necessità di essere sottoposta alle seguenti valutazioni prima di poter esprimere definitivamente un giudizio di reale fattibilità […]”. E’ paradossale che un progetto di fattibilità tecnico-economica possa rimandare ad un altro “indefinito” giudizio di reale fattibilità. Non esiste quindi studio reale di interferenza con la centrale di Via Canevari, importante per la rete elettrica cittadina, si prevede solamente di spostare provvisoriamente 11 tralicci in alveo, per poi vedere se e quando interrare la linea ad alta tensione. Bisogna inoltre essere consapevoli che spostare i cavi di alta tensione interrandoli in una sede stradale già ingombra di altri sotto servizi minori è un’operazione comunque difficile e poco programmabile, qui non è stato fatto nessuno studio o indagine preventiva;

Manca il quadro economico

Nel progetto non c’è alcun documento relativo alla spesa; manca il Quadro Economico, oltre a Computo Metrico Estimativo e Capitolato d’Appalto, documenti fondamentali sia per la valutazione attuale che per poter pianificare le fasi successive. Vengono a mancare le certezze di tempi e costi della cantierizzazione e della realizzazione. Non si parla nemmeno di costi di esercizio e di manutenzioni. Un progetto così, anche passando la fase della Conferenza dei Servizi, non è adeguato per la successiva fase di appalto.

Mancano dati sulla gestione dei 219 cantieri, uno per ogni pilone

Manca completamente la gestione dei cantieri. I cantieri avranno un impatto significativo sulle strade che subiranno una riduzione della carreggiata di almeno 3 metri per la presenza del cantiere su tutto il percorso della struttura sopraelevata. Un pilone ogni 32 metri da collocarsi anche sulle strade di scorrimento della sponda sinistra. Ciò significa che ci sarà un unico cantiere praticamente contiguo lungo le strade di scorrimento sia di sponda destra (da Borgo Incrociati, allo Stadio di Marassi), sia di sponda sinistra (dallo Stadio Marassi a Molassana), oltre a un numero indefinito di cantieri per gli scavi necessari per spostare i sottoservizi minori. Il crono-programma non analizza l’interferenza con i cantieri molto impattanti, previsti e già in essere, per la realizzazione degli assi di forza, per non parlare del cantiere dello scolmatore del Bisagno. Mancano poi studi adeguati sulla salubrità e rumorosità degli stessi e le modalità di conduzione dei cantieri, per esempio l’allontanamento dei materiali di scavo è lasciato a discrezione delle imprese appaltanti

Manca la progettazione delle interferenze con gli affluenti e rii sul Bisagno

Mancano completamente la progettazione delle interferenze dello Skymetro con i rivi secondari e gli affluenti del torrente Bisagno

Manca l’integrazione col trasporto pubblico esistente

Manca completamente una progettazione trasportistica che tenga conto dell’integrazione dello Skymetro nell’insieme del trasporto pubblico già esistente e con quello a venire, come il sistema dei 4 assi attualmente in fase di realizzazione. Non si trova nemmeno una tavola che descriva la progettazione delle modifiche da apportare alla stazione di Brignole, compresa la linea che se ne distacca andando verso la nuova stazione di San Fruttuoso.

Manca il rispetto dei criteri ambientali minimi

Mancano nel progetto il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi, che dovrebbero dare forma ad ogni progettazione edilizia pubblica, dalla fase di progettazione a quella di realizzazione. Il Codice degli Appalti ne prevede l’applicazione obbligatoria da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Non esistono indicazioni sull’incidenza del progetto sulle due falde acquifere del Bisagno che verranno messe in comunicazione dagli scavi

L’alveo storico del Bisagno si estende ben oltre gli attuali argini, con due distinte falde sotterranee:

una falda superficiale fortemente inquinata da percolazioni per la presenza dell’edificato, delle strade cittadine e di vari inquinanti quali idrocarburi, residui di lavorazioni industriali e acque reflue; una falda più profonda (sottostante) utilizzata da Iren per l’estrazione di acqua potabile immessa nella rete idrica cittadina.

Le due falde sono separate fra loro da uno strato impermeabile di argilla che non permette a quella superiore di contaminare quella sottostante, garantendo (ad oggi) la potabilità di quest’ultima. L’informazione sulla falda di acqua potabile e dei relativi dieci pozzi di estrazione di acqua potabile si trova all’interno del PUC del Comune di Genova. Qualunque operazione di scavo e/o perforazione in profondità lungo gli argini attuali del torrente, necessarie per l’edificazione dei piloni, interesserà le due falde mettendole inevitabilmente in comunicazione e compromettendo la potabilità della falda profonda utilizzata da Iren a fini di distribuzione di acqua potabile. Nell’attuale progetto niente viene scritto su studi inerenti questa situazione o possibili soluzioni all’eventuale, quasi certo, problema.

E ancora…

Quelli che abbiamo visto sopra sono i difetti progettuali più importanti, che dovrebbero rendere il progetto non valutabile o non adatto al rilascio di un titolo abilitativo edilizio.

Il progetto poi è carente su molti aspetti non obbligatori ma di buona prassi di progettazione urbanistica, per esempio:

è mancata fin dall’inizio una analisi preliminare di quali fossero per davvero le necessità di trasporto pubblico per la Val Bisagno. Una analisi seria avrebbe dovuto valutare il ventaglio di possibilità, sia in termini di percorso che in termini di tipologia modale (autobus, filobus, tram, metropolitana…) in relazione alla domanda di trasporto e al tipo di territorio interessato dall’opera.

Avrebbe dovuto portare alla redazione di un documento delle alternative progettuali, peraltro previsto obbligatoriamente dal Codice degli Appalti, che consentisse un confronto effettivo, comparato, tra le diverse alternative.

manca completamente una valutazione ex ante dell’impatto di questa sopraelevata sul tessuto urbano e sociale su cui viene costruito. Manca completamente una definizione degli obiettivi e dei risultati attesi, delle analisi di contesto, opportunità, minacce, confronto tra i mezzi a disposizione. Non si può sapere se un viadotto come questo può essere utile davvero o se sia talmente impattante da consigliare di scegliere soluzioni alternative;

è mancato completamente un percorso di partecipazione di tutti gli stakeholders alla definizione del progetto, anche alla ricerca di adeguate soluzioni alternative di mobilità veloce, dedicata e sostenibile, in gradi di fornire un ottimo servizio senza distruggerei quartieri, anzi riqualificandoli, come secondo noi potrebbe essere il tram;

manca completamente una valutazione di impatto sanitario dell’opera;

la descrizione dell’impatto paesaggistico e urbano dell’opera è assolutamente sottostimata. Si afferma che quest’impatto ci sarà, ma le azioni da mettere in campo per mitigarlo sono piantare qualche aiuola di arbusti e ricoprire di edera i piloni. Lo skymetro passerà a pochi metri da aree di pregio storico della città, come Borgo Incrociati e palazzi tutelati, come la stessa Centrale elettrica di Via Canevari, ma l’importante è il rispetto letterale della distanza prevista dalla legge, non esiste alcuna considerazione reale del suo impatto.

Per chiudere, il progetto è pieno di riferimenti a tavole o rendering, considerati utili per la valutazione da parte dei progettisti, che non sono state prodotte e non si trovano nel progetto stesso. Sembrerebbe che alcune parti dello studio di impatto ambientale siano state riprese letteralmente da altri progetti svolti in città o quartieri diversi, rivelando una pericolosa disattenzione verso la specificità del contesto in cui si va ad operare (in particolare, dal progetto di una foresta urbana nelle aree dismesse dall’Ilva di Taranto e dal progetto dell’ex Caserma Gavoglio del quartiere Lagaccio di Genova). Molte parti del progetto sembrano essere state prese dal precedente progetto di fattibilità, dove lo skymetro era previsto a binario unico, così lungo l’intero progetto si trovano riferimenti a volte ad una linea a binario singolo, a volte a binario doppio, qual è la scelta progettuale? Queste e altre clamorose inesattezze sono indice di un progetto impreciso e disomogeneo, contradditorio e incompleto. Che è stato presentato alla Conferenza dei Servizi.

La stessa procedura di valutazione del progetto è caotica e, di conseguenza, carente. Il progetto è cambiato più volte nel periodo di lettura e valutazione da parte degli altri enti in Conferenza dei Servizi; sono state presentati successivi aggiornamenti se non addirittura vere e proprie varianti che hanno reso il progetto a tratti superato. In questo momento per lo stesso progetto viene richiesta una procedura di Valutazione di Impatto Ambientale accelerata, della durata di massimo trenta giorni, che renderà quasi impossibile partecipare, da parte di cittadini e soggetti esterni alle istituzioni, alla procedura con le dovute osservazioni, come sarebbe previsto dalla legge. La natura del progetto, l’iter di finanziamento dell’idea iniziale, la procedura di valutazione messa in atto, sono la natura stessa dell’opera che si vorrebbe realizzare, e fino a qui si sono rivelati inadeguati. Che opera potrà essere realizzata? Quale sarà la sua vera utilità? Quali saranno i costi reali della sua realizzazione, e con quali costi sociali la pagheremo?