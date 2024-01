“Natale Insieme a Busalla”, ultimi giorni di apertura per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Busalla. Ultimi appuntamenti con “Natale Insieme a Busalla”, il programma di eventi organizzato da Comune e Pro Loco di Busalla in occasione del periodo festivo. Terminati i mercatini in piazza Macciò, fino a lunedì prossimo, 8 gennaio, è ancora in funzione pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’area della “Piccola” adiacente a piazza Colombo.

Domenica 14 gennaio alle 15,30, presso la parrocchia San Giorgio di Busalla, la seconda edizione del Festival Liguria Musica Tradizioni a cura dell’Associazione Gruppi Corali Liguri, con la partecipazione dei cori genovesi Monti Liguri, Brinella e Voci sul mare.

Inoltre la biblioteca Bertha Von Suttner ospita altre tre serate del ciclo “Musica tra gli scaffali” curati da Giorgio Mentasti: già oggi, giovedì 4 gennaio alle ore 21, la guida all’ascolto de Il Concerto di Capodanno della Wiener Philharmoniker, un viaggio attraverso una storia lunga 85 anni; la prossima settimana, l’11 gennaio sempre alle 21, l’ascolto de L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner; infine, giovedì 18 gennaio sarà la volta degli Spirituals in concerto, un omaggio alla musica afroamericana

Si ricorda ancora che, per tutto il periodo natalizio, saranno visitabili i presepi di Busalla a Semino, Bastia, Prele, Chiesa di San Rocco, Croce Verde di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Busalla, Parrocchia San Giorgio di Sarissola, Cappella della Madonna della Guardia (realizzato da Alessandro Ansaldi).

Natale Insieme a Busalla 2023, i prossimi appuntamenti

fino all’8 gennaio 2024

piazza Colombo – area detta della “Piccola”

Pista di pattinaggio su ghiaccio

a cura di Pro Loco e Comune di Busalla

4 gennaio 2024

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto de Il Concerto di Capodanno della Wiener Philharmoniker, viaggio attraverso una storia lunga 85 anni

11 gennaio 2024

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto de L’Anello del Nibelungo di Richard Wagner

18 gennaio 2024

Biblioteca Bertha Von Suttner – ore 21.00

Nell’ambito di Musica tra gli scaffali a cura di Giorgio Mentasti: guida all’ascolto – Spirituals in concerto – un magnifico omaggio alla musica afroamericana