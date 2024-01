Genova. Vivere di musica è possibile: che si nasca (o si diventi) artisti, produttori o performer, ma anche fonici, promoter o discografici le opportunità, se cercate, si possono trovare. Ecco che nella “città dei cantautori” nasce Play Baltimora, una sorta di accademia della musica a 360 gradi. L’iniziativa, che sarà lanciata al pubblico sabato 20 gennaio dalle 14 con un “open day” ai Giardini Baltimora di Genova, è stata presentata stamani.

Play Baltimora, che decollerà con i primi veri corsi il prossimo ottobre (a pagamento, ma con tariffe ancora da stabilire, e la possibilità di alcune borse di studio promosse da Axpo), è l’ultima realtà all’interno di Baltimora Garden Sea-Ty, il progetto di Genova Industrie Navali e Baltimora 4.0 che si è aggiudicato il bando per l’assegnazione in concessione decennale dell’area dei Giardini Baltimora.

Play Baltimora sarà un luogo di sperimentazione concepito per coprire l’intera filiera musicale, dal momento della registrazione alla produzione, al live, ma anche alla burocrazia che il mestiere del musicista richiede. Ma è anche una Academy musicale, i cui docenti sono stati individuati tra le figure chiave necessarie all’intero processo discografico, dal cantante al musicista, dal produttore al tecnico delle luci, al fonico, dalla comunicazione agli aspetti legali. Ognuno di loro terrà una o più masterclass sui più svariati ambiti del mondo discografico, a cui, da ottobre 2024, si aggiungeranno i corsi mensili.

Dietro l’impresa Martina Calabresi, ideatrice e founder di Play Baltimora; il direttore artistico Sergio Carnevale; i co-fondatori di Play Baltimora, Alessandro Cricchio, avvocato, amministratore delegato di Talent Garden Genova e presidente di Baltimora Garden Sea-Ty, e Daniele Pallavicini, presidente Confcommercio Giovani Genova.

L’OPEN DAY

L’inaugurazione ufficiale di Play Baltimora è prevista per il 20 gennaio, a partire dalle 14, con l’Open day rivolto alla cittadinanza, durante la quale si terrà una Masterclass dimostrativa dal titolo “Unlocking AI” dedicata alle nuove possibilità creative nella produzione musicale. In particolare, sarà esplorato l’impatto dell’intelligenza artificiale nel workflow musicale, attraverso esempi pratici di utilizzo di tools e plugin, e verranno proposte iniziative open source per creare i propri modelli audio. Introduce Irene Pederzini, discografica di Ala Bianca Group. Seguirà la Masterclass tenuta dal graphic designer e live media artist Stefano Polli di Sugo Studio Milano, che si concentrerà sullo stato attuale dell’IA nelle arti visive, fornendo una panoramica sulle tecnologie emergenti e delle loro potenziali applicazioni creative. Per partecipare occorre iscriversi a questo link.

I DOCENTI

Attorno ai fondatori ruota un collettivo di professionisti della scena locale e nazionale, che hanno deciso di mettere a disposizione la propria esperienza e competenza al servizio di giovani e meno giovani che ambiscono a fare della musica un mestiere. Ne fanno parte, tra gli altri, il disc jokey, critico musicale e conduttore radiofonico Luca De Gennaro; Alberto Parodi dello storico Studio Sound Service di Mulinetti, sound engineer che ha lavorato, tra gli altri, con Eric Clapton e Sting; Federico Poggipollini, chitarrista di Ligabue; Ginevra Nervi, produttrice e compositrice.

LE MASTERCLASS

In attesa della partenza del primo anno accademico 24/25, Play Baltimora apre le sue porte con un programma di Masterclass esemplificativo di quelli che saranno i corsi del prossimo anno. Le masterclass, come i corsi, spaziano da incontri più tecnici a incontri più esperienziali dove artisti e professionisti di settore condivideranno le loro skills ed esperienze dirette. La prima Masterclass, dal titolo “Guitar Hero”, è prevista per il 6 Febbraio, e vedrà tra i docenti tre fuoriclasse della chitarra: Federico Poggipollini, Riccardo Tesio e Adriano Viterbini.

LE AUDIZIONI

I corsi per l’anno accademico 24/25 saranno accessibili solo dopo le audizioni (a breve saranno comunicate le date sul sito) e i corsi saranno suddivisi in due categorie: un filone più artistico e uno più tecnico, per permettere a tutti di approcciarsi ai diversi ruoli del mercato della discografia: cantanti, musicisti, fonici, backliner e molte altre figure.

A partire dalle ore 18, l’anteprima esclusiva del listening del nuovo album Magnetar di Perdurabo. Al termine dell’ascolto, l’autore, il compositore Davide Arneodo, racconterà come ha sviluppato dal punto di vista sonoro il progetto Magnetar, con il coinvolgimento di un artista del calibro di Jörg Wähner, batterista degli Apparat, anche lui presente quel giorno a Play Baltimora.

“Dopo tanti anni trascorsi tra Milano, Dubai e Singapore, ho deciso di tornare a uno dei miei primi amori, la musica Indie Rock, con un progetto capace di creare qualcosa che mancava nel mondo della discografia: un luogo capace, nella città più vecchia d’Europa, di coltivare i suoi giovani musicisti e i suoi talenti e di accompagnarli, passo dopo passo, lungo la strada che li renderà professionisti di domani” ha raccontato Martina Calabresi.

“Ho deciso da subito di collaborare con Martina Calabresi per sviluppare il progetto Play Baltimora perché ne condivido la filosofia – ha spiegato Carnevale – nel settore musicale c’è molta disinformazione su diversi temi e, in particolare nel periodo post Covid, si fatica a coprire i ruoli tecnici meno noti al grande pubblico ma altrettanto importanti. Per questo con Play Baltimora abbiamo voluto restituire centralità a tutte le figure della filiera musicale, fondamentali per la buona riuscita di un live, eventi e spettacoli teatrali”.

“Dopo aver vinto la scommessa legata all’insediamento del Talent Garden nell’area dei Giardini Baltimora come catalizzatore di giovani imprenditori per la sua riqualificazione, oggi riponiamo grandi aspettative anche in questo nuovo hub per la musica – dice Alessandro Cricchio, Amministratore delegato di Talent Garden Genova e Presidente Garden Sea-Ty – Play Baltimora va a incastrarsi perfettamente nell’ecosistema impresa di Talent Garden, aggiungendo valore a quel principio di idee e innovazione che perseguiamo da anni come fattore determinante della rigenerazione urbana di questo quartiere”.

“Come Gruppo Giovani siamo felici e orgogliosi di essere stati l’interlocutore associativo e il facilitatore di riferimento per i fondatori del progetto sin dai suoi albori – afferma Daniele Pallavicini, presidente Giovani Confcommercio Genova – Play Baltimora è un’intuizione vincente, in cui abbiamo creduto da subito e che riteniamo possa rappresentare un valore aggiunto per la città e per il suo tessuto giovanile. Si tratta di un tassello importante di un percorso più ampio di riqualificazione del quartiere, da tempo intrapreso sinergicamente da Talent Garden e dalla nostra associazione”.