Nada Cella “era spaventata” nelle settimane precedenti all’omicidio. Lo zio: “Mi parlò di buste piene di soldi in ufficio”

Genova. Nada Cella, nelle settimane prima di essere massacrata nello studio di Chiavari del commercialista Marco Soracco, la mattina del 6 maggio del 1996, era spaventata. Aveva crisi di pianto, lamentava problemi sul lavoro e con il titolare, aveva smesso di frequentare la palestra in cui da anni andava due volte la settimana uscita dall’ufficio e anche le lezioni di lingue, che seguiva sempre in serata. E lo aveva confidato a tutta la sua cerchia di affetti e amicizie: alla mamma, Silvana Smaniotto, alle amiche di Alpepiana, piccolo borgo dell’entroterra ligure in cui passava le vacanze, al titolare della palestra, alle insegnanti di lingue, e soprattutto allo zio, con cui aveva un rapporto particolarmente confidenziale. Zio che inizialmente le aveva consigliato di licenziarsi, e che aveva raccontato agli inquirenti le confessioni della nipote senza che venissero però considerate importanti.

È una delle tante circostanze significative che emergono dalla richiesta di rinvio a giudizio che la pm Gabriella Dotto ha firmato per Anna Lucia Cecere, accusata di omicidio volontario aggravato dai futili motivi e considerata l’autrice materiale di uno dei cold case più famosi d’Italia, e per Marco Soracco e la madre di lui, Marisa Bacchioni. Tutti e tre compariranno a febbraio in aula, in occasione dell’udienza preliminare fissata dal giudice: un primo passo fondamentale per arrivare, forse, a fare luce e attribuire specifiche responsabilità sul delitto di Nada Cella 28 anni dopo.

Le testimonianze e gli avvistamenti il giorno dell’omicidio

Nella richiesta di rinvio a giudizio la pm ricostruisce con dovizia di particolari le due fasi dell’inchiesta sull’omicidio di Nada. La prima, immediatamente successiva al delitto, in cui emerge con chiarezza come molti elementi fondamentali siano stati tralasciati o non presi in dovuta considerazione: c’è la testimone che ha visto una donna che corrispondeva alla descrizione di Cecere allontanarsi rapidamente dal palazzo di via Marsala con una mano insanguinata poco dopo le 9 (Nada, hanno stimato le perizie, è stata uccisa tra le 8.50 e le 9), gli avvistamenti di Cecere a bordo del motorino mentre si allontana in tutta fretta dal portone, il ritrovamento sotto il corpo di Nada di un bottone del tutto simile a quelli trovati in casa di Cecere nel corso di una perquisizione. Simile, ma per gli inquirenti non uguale perché più piccolo: si stabilirà solo in seguito, grazie alle perizie, che le dimensioni ridotte sono dovute all’assenza della cornice di plastica, forse caduta nella violenta colluttazione.

Una pinzatrice la possibile arma del delitto

Sì, perché Nada è stata uccisa in un impeto di rabbia, una vera e propria esplosione di furia che le ha fatto piovere addosso calci, pugni e colpi sferrati con un oggetto che, secondo le nuove perizie – e qui si entra nella seconda fase delle indagini, quelle partite nel 2018 grazie all’input della criminologa Antonella Delfino Pesce – potrebbe essere una pinzatrice. Ad accanirsi sulla segretaria sarebbe stata, gli inquirenti ne sono certi, Anna Lucia Cecere. Oggi 55 anni e ritiratasi a vivere a Boves, piccolo paese in provincia di Cuneo, all’epoca aveva 28 anni e sembrava essersi invaghita di Marco Soracco, incontrato durante una delle serata trascorse a ballare in una discoteca di Uscio.

Diploma da maestra, Cecere ai tempi sembrava avere sviluppato per Soracco un interesse, da entrambi però sempre negato con diverse motivazioni. Non soltanto come compagno di vita, ma anche come datore di lavoro: numerose testimonianze riferiscono come la donna avesse più volte provato a proporsi come segretaria sostitutiva di Nada, arrivando anche a chiedere di prendere il suo posto poche ore dopo l’omicidio, nel corso di una telefonata con una conoscenza comune. Telefonata di cui Marisa Bacchioni riferirà poi a un’amica, biasimando il comportamento di Cecere, ma di cui non farà mai parola con gli inquirenti.

Le buste piene di soldi in ufficio e il malessere di Nada

Nada, dal canto suo, quel lavoro sembrava non volerlo più. Aveva raccontato di avere ricevuto avance da Soracco (che lo ha sempre negato, così come ha negato di avere avuto interesse per lei) e di non gradire alcune cose osservate durante l’orario di lavoro, tra cui “buste piene di soldi” di provenienza dubbia, di cui aveva parlato allo zio. Nada era spaventata, stressata, esasperata: “La giovane manifestò in quel periodo non solo un grave malessere, anche con affermazioni di preoccupazione di fronte a commenti di cronaca giudiziaria – scrive la pm riferendosi a un commento fatto alla madre relativo a un caso di usura avvenuto a Roma – ma anche comportamenti che andavano ad alterare la sua tranquilla e consolidata routine, come la interruzione delle sue uniche attività extra lavorative (la palestra e i corsi di lingue), giustificando tali scelte con la necessità di dover risparmiare (mentre la mamma di Nada ha negato di conoscere 1’esistenza problemi di quella natura)”.

L’uomo, sentito dal pm nel dicembre del 2021, ha confermato quanto già detto agli inquirenti nel dicembre del 1997, e ha riferito in modo dettagliato e preciso che nel periodo di Pasqua del 1996 i genitori di Nada gli avevano riferito che la ragazza “manifestava un malumore inspiegabile, e comunque riconducibile all’ ambiente lavorativo”. Se i genitori non erano però riusciti a farsi spiegare da Nada gli esatti motivi del suo malessere lo zio, legato da un rapporto di confidenza con la nipote, era riuscito a farsi dare qualche dettaglio in più e a scoprire che i problemi erano sostanzialmente due: “grosse somme di denaro, contenuto in buste, che lei aveva notato girare in ufficio”, e “le avente che riceva in maniera pressante dal titolare”.

“Nada – ha raccontato lo zio – mi disse anche che il commercialista aveva compreso che lei aveva scoperto l’esistenza di giri di denaro sospetti, e che le aveva detto che non le avrebbe più consentito di lasciare l’ufficio”. L’uomo suggerì alla nipote di licenziarsi: “Ricordo di essermi spaventato per quanto detto da Nada, perché dove girano grosse somme di denaro è ipotizzabile l’esistenza di fatti illeciti di una certa gravità, perciò le dissi di non dire niente a nessuno e di pensare solo a licenziarsi. Per questo le consigliai di lasciare al più presto quel posto, perché avevo il timore che le succedesse qualcosa”.

Il floppy disk scomparso e il cambio di abitudini di Nada

Che il comportamento di Nada tra aprile e maggio fosse cambiato si riflette anche in altri episodi. La mattina del 4 maggio, un sabato, la ragazza era andata in ufficio a sorpresa, una cosa mai avvenuta in cinque anni di lavoro, e aveva acceso il computer poco dopo le 8. Vi aveva trovato la madre di Soracco, Marisa Bacchioni (che d’altronde vive nello stabile di via Marsala, al piano di sopra) e la donna che si occupava di fare le pulizie: davanti ai loro sguardi perplessi si era giustificata sostenendo di dover controllare una pratica, ma Bacchioni riferirà in seguito di averla vista infilare in borsa un floppy disk di cui non è mai stata trovata traccia. Che cosa conteneva, insomma, non è mai stato possibile accertarlo, anche se gli inquirenti sembrano essersi fatti un’idea più chiara di cosa sia accaduto. Due storie parallele che si intrecciano, e che hanno portato alla morte di Nada.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, dunque, Nada potrebbe avere scoperto qualcosa di poco chiaro nella gestione dello studio da parte di Soracco, qualcosa che la preoccupava. Era anche a disagio per l’interesse che il commercialista manifestava verso di lei, e aveva iniziato a nutrire inquietudine mista a insofferenza e paura, che forse l’avevano convinta a lasciare il lavoro e a denunciare qualcosa alle autorità, magari presentando anche documentazione. Soracco, non a caso, qualche settimana prima della morte di Nada avrebbe confidato a un collega che sarebbe a breve “scoppiata una bomba”, e che la segretaria “se ne sarebbe andata”. Dichiarazioni che dopo l’omicidio ha negato di avere fatto, e poi sostenuto di non ricordare. Per gli inquirenti invece Soracco, che si era accorto del cambiamento in Nada e stava preparando il terreno per licenziarla, facendo intendere che potesse avere commesso qualcosa di sbagliato, per tutelarsi e forse metterla alla porta, e in cattiva luce, prima che lei potesse accusarlo a sua volta.

Marco Soracco “quasi incapace di reazioni emotive, dipendente dalla madre e impassibile”

Il “corto circuito”, se così lo si può definire, sarebbe avvenuto con l’omicidio. Di cui tra l’altro, sempre secondo quanto ricostruito in sede di indagini, Soracco era ben consapevole, essendo arrivato in studio durante o comunque pochi istanti dopo, anche se lo ha sempre negato. L’omicidio, dicevamo: se ci si basa sulla ricostruzione degli investigatori, quando Anna Lucia Cecere la mattina del 6 maggio si è presentata nell’ufficio del commercialista, poco prima delle 9, vi ha trovato Nada. Non è chiaro se tra le due sia nata una discussione o se la donna si sia scagliata contro la segretaria subito, fatto sta che la giovane è caduta sotto la furia di quella che la considerava una sua rivale. Sempre nella tesi della procura, quando Soracco ha scoperto cosa era accaduto avrebbe pensato a tutelarsi, protetto dalla madre, mantenendo il silenzio sull’autrice del delitto per evitare di venire coinvolto e, chissà, forse anche per tenere nascosto quel segreto che Nada aveva scoperto e che avrebbe potuto venire alla luce nel corso delle indagini sulla sua morte.

“Soracco, come detto, è sempre apparsa persona tranquilla, pacata, quasi incapace di reazioni emotive, dipendente dalla madre, freddo e impassibile – scrive la pm nella richiesta di rinvio a giudizio – Una figura coerente con le condotte descritte e ricostruite, incapace di fermare la furia aggressiva della omicida, ma capace invece di calcolare e bilanciare rischi e possibili complicazioni, decidere di serbare un assoluto silenzio su quanto effettivamente conosciuto, di mantenere la conseguente necessaria freddezza durante gli interrogatori e infine di porsi, successivamente -durante le indagini-, in una sostanziale posizione di attesa degli eventi”.