Genova. Ieri sera, la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli è intervenuta in via San Pantaleo, in val Bisagno, per la segnalazione di un motorino caduto in una zona boscata e ancora in moto.

I vigili del fuoco hanno raggiunto il mezzo con tecniche alpinistiche e hanno ispezionato la zona in ricerca di un eventuale conducente del veicolo.

Non avendo trovato nessuno, hanno provveduto al recupero del motociclo. Sul posto erano arrivati anche polizia locale e militi del 118.