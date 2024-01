Morto Shorty, l’anziano pitbull adottato dopo una vita in canile: “Se n’è andato circondato d’amore”

Genova. Il 5 gennaio è uscito dal box del canile in cui ha trascorso quasi 10 anni, accompagnato dalla sua nuova famiglia, ed è stata proprio la sua nuova famiglia a rimanere al suo fianco mentre se ne andava. Shorty, il pitbull anziano e gravemente malato la cui storia ha commosso tantissime persone, è morto circondato dall’affetto e dal calore che ha aspettato per tutta la vita, pochi giorni dopo essere stato adottato.

A darne notizia sono stati i gestori del canile comunale di Monte Contessa, i membri dell’associazione Una: “Con grande dolore dobbiamo comunicarvi che Shorty non c’è più – hanno annunciato sui social – Sapevamo che era terminale, come lo sapeva la meravigliosa famiglia che ha deciso di adottarlo, ma non è facile per nessuno. Shorty, hai vissuto nove anni in un box, hai sofferto tanto, ma negli ultimi giorni della tua vita, quelli più difficili, hai scoperto cosa vuol dire la parola famiglia, cosa significa essere amati, hai scoperto il calore di una casa, sei salito su un letto, hai potuto scegliere in quale cuccia dormire. Non potevi trovare persone migliori, ma il destino è crudele e ti ha permesso di vivere con loro solo pochi giorni. Siamo sicuri però che questi sei giorni siano stati così intensi da cancellare in parte quello che hai vissuto per anni”.

Shorty era stato adottato da una famiglia di Novara: mamma Sabina, papà Ugo e i figli Virginia e Vittorio. Sono stati loro a offrirsi di accoglierlo dopo che il canile ha diffuso un ultimo appello per lui, cane anziano e condannato a trascorrere gli ultimi giorni di vita in un box. Sabina e la sua famiglia, nel vedere l’annuncio, non hanno avuto dubbi: Shorty sarebbe andato a casa con loro, e così è stato. Pochi giorni insieme, appena un assaggio della vita piena d’amore e sicurezza che i volontari desideravano per lui, ma ricchi di significato.

“I cani dormono nel nostro cuore e si svegliano quando non te lo aspetti, ma, uno di noi è sempre con te, Shorty – è stato il commento di Sabina nell’osservare il cane spegnersi in pace – A casa non c’è buio o silenzio, intorno a te c’è la nana malefica che ti abbaia, Jago che ti annusa, Virginia che ti imbocca e Vittorio che ti alza e ti accompagna a fare le ultime pipì sulle ruote delle auto parcheggiate. Ci dai delle testate bestiali se non ci senti abbastanza vicini. A volte ti annuso e mi sembra di riconoscerti da sempre. Adottate cani anziani, vi ridaranno la voglia di vivere e di essere felici”.