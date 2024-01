Morto dopo essere stato investito: il funerale di Massimo Salomone nella basilica di Carignano

Genova. Saranno celebrati il prossimo martedì 16 gennaio, alle ore 10 presso la basilica di Carignano, i funerali di Massimo Salomone, deceduto a causa delle ferite riportate in un investimento stradale lo scorso 5 gennaio a Rivarolo.

Massimo Salomone, 63 anni, era un volto molto noto nella comunità sportiva genovese: era dirigente della Virtus Basket Genova, con sede a Molassana, e da sempre aveva dedicato la sua vita alla sport per i giovani. Era anche noto per il suo impegno del volontariato, in quanto cofondatore della Croce Blu di Castelletto nel 1990.

Salomone, che aveva lavorato anche in polizia, è stata la prima vittima stradale del 2024 a Genova. La dinamica dell’incidente che lo ha portato alla morte è ancora al vaglio degli inquirenti: secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato investito sulle strisce pedonale di via Linneo, da una donna, oggi indagata per omicidio stradale.