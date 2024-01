Morto cadendo nel Bisagno, il mistero di giacca e cellulare scomparsi. I genitori: “Aiutateci”

Genova. Dopo la tragica scomparsa del figlio, i genitori di Franklin Jair Moreira Choez non si danno pace e continuano la loro battaglia per conoscere la verità sulle ultime ore di vita del figlio, il cui corpo è stato ritrovato privo di vita nel greto del Bisagno la mattina del 26 dicembre.

Il giovane 27enne è morto a causa dei traumi procuratosi nella caduta, e nel video ad oggi in mano alle autorità non ci sarebbero evidenze di reati e altre persone coinvolte. Ma ad oggi esiste un altro mistero, vale a dire quello relativo alla scomparsa della giacca e del telefono del ragazzo, mai ritrovati da polizia e genitori nel luogo della tragedia.

Per questo motivo è partita la ricerca, rilanciata anche sui canali social: “I genitori di Franklin Jair Moreira Choez, il ragazzo ecuadoriano di 27 anni morto all’alba del giorno di Santo Stefano cadendo dal parapetto di corso Galliera nel greto del Bisagno, chiedono alla comunità, a chi ha visto la giacca color marrone e il telefono di marca ONE PLUS 11, che apparteneva al figlio e che non li aveva nel momento del ritrovamento del corpo, di consegnare questi beni del figlio, che sono importanti per loro. Chiunque abbia informazioni può contattare il numero 3488207222″.

Due oggetti personali che potrebbero dare qualche risposta in più alle tante domande rimaste in sospeso, e che potrebbero dare ai genitori un aggancio in più per provare a rispondere ai perchè di una morte così assurda nella sua tragicità. Dopo l’autopsia sono in corso anche gli esami tossicologici che richiedono almeno un mese per rilevare eventuali presenze di alcol o droghe.