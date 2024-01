Morte di Vincenzo Spera, chiuse le indagini: ora il 19enne che lo ha investito potrà patteggiare la pena

Genova. Il sostituto procuratore Patrizia Petruzziello ha chiuso le indagini per la morte del promoter Vincenzo Spera, investito sulle strisce da un ragazzo di 18 anni che stava andando all’allenamento di calcio con la vespa del padre il 13 marzo dell’anno scorso in corso Magenta a Castelletto.

Il giovane, Lorenzo P. difeso dagli avvocati Carlo Contu e Nicola Scodnik, aveva investito Spera perché non lo aveva visto attraversare la strada. Il ragazzo, che era finito in ospedale dopo l’impatto, ha sempre dichiarato di aver appreso del fatto quando si era risvegliato in ospedale. Non era ubriaco né drogato ma forse a causa della pioggia sul parabrezza del motociclo non lo ha visto. Non andava neppure troppo veloce e avrebbe avuto il tempo di frenare aveva stabilito la consulenza tecnica disposta dalla procura all’ingegner Marco Sartini. La vespa andava a 43 Km/h, velocità sotto i limiti consentiti.

Certo, avrebbe dovuto andare probabilmente più piano vista la scarsa visibilità dovuta al parabrezza e alla pioggia, e avrebbe dovuto precauzionalmente rallentare in vista di un attraverso pedonale. Ma sul luogo dell’incidente non è stata trovata la minima traccia di frenata, a ulteriore dimostrazione che il ragazzo non ha proprio visto Spera che attraversava la strada e lo ha preso in pieno.

Il ragazzo è accusato per omicidio stradale. Ora potrà decidere di farsi interrogare ma soprattutto, visto che dal reato sono state escluse le aggravanti (come la guida sotto effetto di alcol o droghe appunto), potrà patteggiare la pena. Il reato di omicidio stradale prevede una condanna da 2 a 7 anni di reclusione e il patteggiamento consente di ridurre la pena di un terzo. In questo modo il ragazzo dovrebbe poter ottenere la sospensione condizionale della pena.

Il nodo resta quello del risarcimento del danno per una tragedia che meno di un anno fa ha sconvolto due famiglie. Quella del 63enne promoter genovese, che ha lasciato una moglie e due figli piccoli, ma anche quella del giovane e incensurato investitore, che quella sera aveva preso la Vespa del padre invece del suo scooter proprio perché aveva il parabrezza ed è stato proprio il parabrezza probabilmente a impedirgli di vedere Spera.

Nelle prossime settimane gli avvocati del ragazzo proveranno a concordare con il pm Petruzziello un patteggiamento unito a un seppur primo e parziale risarcimento del danno, patteggiamento che poi dovrà ottenere il via libera del gip.