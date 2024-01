Montanari blinda il modello Rolli Days: “Il profitto non c’entra, senza divulgazione la cultura muore”

Genova. C’è il rischio che, puntando troppo sulla comunicazione, Genova finisca per essere invasa e snaturata dal turismo di massa? A porre il dubbio ieri su Genova24 è stato Piero Boccardo, ex direttore dei musei civici di Strada Nuova, uno dei primi artefici di quei Rolli Days che oggi sono diventati il “prodotto di punta” dell’offerta culturale cittadina sotto la guida di Giacomo Montanari. “In realtà sono d’accordo con gran parte delle sue affermazioni”, chiarisce in partenza lo storico dell’arte, coordinatore del tavolo della cultura del Comune di Genova. Che oggi ribadisce la bontà di quel modello, capace di generare almeno due spin-off: il grande progetto Ianua sulla Genova medievale e l’apertura nel 2025 di un’accademia della divulgazione scientifica diffusa in città.

C’è troppa attenzione ai numeri, si moltiplicano le aperture e così si rischia di consumare un patrimonio fragile come i palazzi dei Rolli. Condivide questa critica?

In realtà io stesso l’ho detto più volte: attenzione, perché il record numerico non è l’elemento da inseguire. E proprio per questo siamo stabili sui numeri: possono essere tra le 60 e le 80mila prenotazioni, ma siamo al plateau. E proprio per non creare possibili traumi al patrimonio abbiamo deciso di destagionalizzare, cioè di creare una nuova edizione che potesse assorbire un po’ di quel pubblico che rimarrebbe fuori o che avrebbe causato ingressi eccessivi in altri momenti, in modo che tutti possano vedere i palazzi senza congestionarli. La terza edizione non l’abbiamo fatta inseguendo fantomatici profitti o per diluire la qualità dell’evento, ma per andare incontro a questo principio, sempre con prenotazioni e ingressi a gruppi rigidamente numerati e con un piano di sicurezza apposito.

Però l’aspetto economico ha la sua importanza.

È vero, ed è per questo che abbiamo voluto misurare l’impatto dell’evento Rolli Days a livello economico, sociale e territoriale con uno studio scientifico, pubblicato nel 2022. In realtà, per effetto della buffer zone, tutto il centro storico è patrimonio Unesco e noi da sempre lo segnaliamo aprendo palazzi, chiese, oratori. Soprattutto in un’edizione come quella appena conclusa. Questa è la grande risorsa di un evento che prevede di impostare un vero e proprio trasferimento tecnologico umanistico, cioè trasferire le conoscenze acquisite dalla ricerca a un pubblico più ampio. È questo l’obiettivo dei Rolli Days, non ce ne sono altri. Poi, visto che è una manifestazione di qualità guidata da professionisti, ha avuto successo e quindi ci porta in un’ottica di promozione turistica affiancata all’originale promozione squisitamente culturale nei confronti – soprattutto – dei cittadini e del territorio.

Aumentando il numero di edizioni e dovendo trovare sempre un nuovo filone, non c’è il rischio di perdere qualità sul lungo termine?

L’edizione a tema De André non è stata certo viziata dal fatto che si parlasse di De André al posto della storia dei palazzi o all’interno dei palazzi stessi. L’obiettivo semmai era sottolineare un programma collaterale di iniziative a carattere musicale sullo stesso territorio. Faccio notare che i Rolli Days sono stati scelti come best practice dall’Unesco Academy 2023 e sono stati raccontati come fenomeno di eccellenza che rispetta tutti i parametri di intervento comunicativo e divulgativo, così come sono stati valutati da Anvur come azione di eccellenza con valutazione 37/40 per quanto riguarda la terza missione dell’Università di Genova nel 2023. Restare fermi per non mettere il piede in fallo mi sembra esagerato.

Però alla fine i luoghi visitabili saranno sempre gli stessi.

Meno male, vuol dire che li abbiamo conservati, che riusciamo ad aprirli, che la relazione coi proprietari è abbastanza buona da far entrare il pubblico in spazi monumentali di pertinenza anche privata. Tutto ciò che non si conosce può andare perso e nessuno se ne duole. Se invece c’è un trasferimento di conoscenze, i primi tutori di questi beni sono i cittadini. Dieci anni fa se dicevi Palazzi dei Rolli nessuno sapeva cosa fossero. Mancava il coinvolgimento delle persone. Ma la cultura è un diritto costituzionale, non è appannaggio solo degli studiosi, e gli studiosi, così come le istituzioni, hanno il dovere di far arrivare i conseguimenti della ricerca specialistica nelle mani cittadini: se finora non si era fatto o si era fatto poco, ora invece è una realtà, e mi spiace che questo sia visto come un problema.

Anche lei pensa che una sovraesposizione comunicativa possa portare ai rischi del turismo di massa che affligge città come Firenze o Venezia?

Parlare di Genova città Unesco, fare una manifestazione governata dagli esperti del settore storico-artistico, dove si fa formazione a giovani umanisti che vengono retribuiti, dove si parla di cultura, affreschi, palazzi, in sinergia con gli enti di tutela e gli stakeholder culturali, credo che permetta di ingaggiare un pubblico di un certo tipo. Non stiamo facendo una kermesse di basso livello. Una serie di persone che guida o che fa parte di istituzioni culturali internazionali di alto livello la giudica un modello positivo. Uno dei motivi è proprio il lavoro sulla gestione del pubblico. Queste non sono le domeniche gratuite al museo che portano migliaia di persone alla reggia di Caserta o dentro gli Uffizi a un centimetro dalle tele. Perché quel modello sembra positivo (e non lo è) e questo viene (ora) temuto come negativo, dopo aver per anni spinto – stampa in primis – sulla presunta centralità dei record numerici?

Risponda lei.

Perché si vuole utilizzare la cultura come strumento per creare tensioni politiche, come se i professionisti – i tecnici della cultura, gli specialisti, direi – agissero per enfatizzare o promuovere questa o quella amministrazione. In realtà su Rolli Days e patrimonio Unesco non c’è mai stata nessuna pressione politica. Mai. E anzi, l’ascolto che si è avuto dalle giunte che hanno creato l’evento è stato moltiplicato negli anni da parte di chi l’ha ereditato. Bisogna riconoscere che la politica di ogni colore ha saputo dare il giusto valore al patrimonio Unesco della città di Genova e deve continuare a darglielo. È una risorsa che non va sfruttata, ma protetta, curata, valorizzata. E per farlo bisogna conoscerla.

Appunto: Boccardo dice che nel frattempo si è perso di vista lo studio storico sulle personalità che hanno visitato questi palazzi.

Certo, serve studiare, non si può smettere di studiare. Noi ci stiamo provando, ma un evento culturale non ha l’impegno della ricerca. Allora mi rivolgo a chi, come i musei, i ministeri, le fondazioni private e gli enti di ricerca, promuove la ricerca pura: lavoriamo sul sito Unesco. Eravamo un po’ in debito con la divulgazione scientifica: stiamo estinguendo questo debito, quindi accolgo in maniera positiva l’invito a progettare una serie di studi programmatici che nei prossimi anni ci aiutino ad allargare e consolidare le conoscenze che abbiamo sul patrimonio genovese, non solo sui palazzi dei Rolli.

Mentre alcuni pensano che comunichiamo troppo, Giustina Olgiati ha lanciato un allarme per l’Archivio di Stato chiedendo ad Alessandro Barbero di parlare di più di Genova. È giusto muoversi cercando sponsor di grande richiamo?

È giusto usare le modalità che nelle diverse epoche della nostra storia funzionano bene. Sono soddisfattissimo dell’evento al Ducale, perché portare migliaia di persone a sentire Michel Balard, il decano dei medievisti internazionali, anche se qualcuno si è annoiato, anche se qualcuno ha sentito una parola sì e tre no, è un grande successo. Il problema oggi è che troppo raramente iniziative di qualità incontrano gli interessi del pubblico. Quando si trovano sistemi che preservano la qualità della ricerca e allo stesso tempo incontrano l’interesse del pubblico, sperimentarli è un dovere. Alessandro Barbero è un nome che richiama grande attenzione? Bene. Ma non perché fa il giullare: è un bravissimo storico, capace di parlare in pubblico di una materia difficile. Dobbiamo privarci di questa possibilità solo perché abbiamo l’abitudine un po’ snobistica di ritenere che ai consessi scientifici è giusto che assistano poche persone? Parlare a tutti è una grande responsabilità, ma comporta anche un dovere verso la comunità.

Quale?

Restituire le conoscenze acquisite a chi magari quell’opportunità, studiare, non la avrà mai: proprio Piero Boccardo mi ha insegnato che gli storici dell’arte sono gli studiosi che hanno il privilegio di studiare sui documenti più belli del mondo. Quindi, o cominciamo a pensare che la divulgazione scientifica è uno dei mandati degli studiosi oppure tutto ciò che non avrà un’applicazione immediata, come la cultura, finirà nelle mani del primo che passa capace di incuriosire la gente. E vorrei fare un’ultima precisazione.

Prego.

Oggi dire che la cultura non deve essere prioritariamente uno strumento per costruire percorsi formativi e garantire inserimento lavorativo è il presupposto per vedere le nostre professioni morire. O coinvolgiamo i giovani oppure domani non ci sarà nessuno a tutelare i nostri beni culturali. Dalla ricerca discende la conoscenza e la conservazione, e la conservazione e la conoscenza prevedono di essere raccontate attraverso la divulgazione scientifica: la ricerca senza divulgazione è parola muta, la divulgazione senza ricerca non ha nulla da dire.