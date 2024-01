Mondo della musica in lutto: è morto Ignazio Decaro, il maestro di batteria dei genovesi

Genova. Sempre con il sorriso stampato sul volto e la passione per la musica nelle vene. Questo era Ignazio Decaro, batterista, scomparso all’improvviso lo scorso 2 gennaio all’età di 71 anni.

Ignazio era il maestro di batteria dei genovesi: tra gli anni 80 e e la prima decade degli anni 2000 praticamente tutti batteristi dell’underground genovese sono passati nel suo studio vicino a via San Lorenzo, dove con forza e instancabile pazienza insegnava ad amare questo strumento capace di legare musica e corpo. “Vedi, potrei studiare tutti gli infiniti strumenti che l’uomo ha inventato – era solito ricordare – ma ogni ora che non dedico alla batteria è un’ora che ho perso”.

Decaro, però, non era solo un drummer con innumerevoli collaborazioni musicale a livello nazionale e non solo: dai suoi allievi era considerato alla stregua di un padre e di un fratello, capace di tirar fuori il meglio delle persone grazie ad una passione smisurata per la musica e per la vita. I suoi insegnamenti hanno quindi forgiato i batteristi di diverse generazioni, ragazzi e ragazze diventati uomini e donne, musicisti e veri propri artisti. Tra le band di quegli anni magici dell’underground (ma non solo) genovese i cui batteristi hanno ricevuto da Ignazio insegnamenti preziosi troviamo i Necrodeath, Sadist, gli Skankin’ Time, Numero 6, Meganoidi, Revenant, Ritual of Rebirth, Tenebrae, Sinovia, The Void e i Blue Dawn, giusto per citarne alcuni.

Negli ultimi anni, anni in cui l’apparenza e i social hanno preso il sopravvento sulla sostanza, Ignazio ha portato avanti la sua didattica e il suo approccio, continuando a dedicarsi fino all’ultimo al suo amato strumento. E oggi, con la sua ultima rullata, lascia un grande vuoto nel mondo musicale della nostra città.