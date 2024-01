Miracoli e Bacigalupo fanno volare (2-0) il Ligorna

Genova. Continua la striscia positiva di risultati e prestazioni del Ligorna, che grazie al successo (2-0) ottenuto ai danni del Borgosesia, porta a 13 le gare di imbattibilità.

“Il record di risultati utili consecutivi è frutto del lavoro, dedizione, determinazione di ogni membro della società – afferma un raggiante Alberto Saracco – stiamo migliorando stagione dopo stagione, proiettandoci nel prossimo futuro”.

Scannapieco e compagni vincono la prima di tre gare in una settimana, al termine di una partita nella quella squadra ha dimostrato maturità e capacità di gestire, intelligentemente, un match tutt’altro che facile.

Dopo un primo tempo equilibrato, che ha visto l’ottimo Corci deviare in corner una velenosa conclusione dal limite, i ragazzi di Lunardon, hanno fatto breccia nella difesa avversaria molto corta e compatta, sfruttando l’ampiezza della manovra offensiva, in particolare modo sulla fascia destra, con Cattaneo, Tassotti e Dellepiane e da un cross di Tassotti è arrivato il goal di Luca Miracoli, con un perentorio colpo di testa.

Il Borgosesia, rimasto in dieci verso la fine del primo tempo, per una espulsione, non ha mutato l’atteggiamento, difendendo con nove uomini sotto la linea della palla, cercando di aprire qualche varco, per colpire in veloci ripartenze, ma il Ligorna non è caduto nella trappola e ha gestito la partita con maturità, grazie al possesso palla e la compattezza di squadra, realizzando la seconda rete con Bacigalupo.

Il Ligorna porta a casa tre punti importanti, in attesa del doppio confronto con la capolista Alcione Milano e l’Asti.

Le parole di Manuel Lunardon

Il commento di Luca Miracoli

Il portiere Jacopo Corci

La rete del 2 a 0