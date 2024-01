Minacce e maltrattamenti al patrigno: trentenne arrestato dopo l’ennesima aggressione

Lavagna. Un trentenne è stato arrestato la notte scorsa a Lavagna al culmine dell’ennesima lite degenerata in violenza contro il patrigno, un uomo di 79 anni da tempo minacciato e picchiato dal figliastro.

I carabinieri sono intervenuti su richiesta della vittima, che ha chiamato il 112 denunciando di essere stato nuovamente aggredito. Contro il trentenne era già stato emesso un divieto di avvicinamento, che non è però servito a tenerlo lontano dal patrigno.

All’arrivo dei militari l’aggressione era ancora in corso, tra insulti, schiaffi e spintoni. Il trentenne è stato bloccato e, alla luce dei precedenti, arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni e trasferito nel carcere di Marassi. Il 79enne è stato invece affidato a un’ambulanza per il trasporto in ospedale e le cure del caso.