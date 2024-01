Migranti, la Geo Barents diretta a Genova: a bordo 68 persone, tra cui 5 minori e una donna incinta

Genova. La nave Geo Barents, in missione di ricerca e soccorso per Medici senza frontiere, ha soccorso nella giornata ieri 68 persone da tre differenti imbarcazioni in difficoltà nel acque del canale di Sicilia.

Le autorità italiane hanno assegnato come porto di sbarco quello di Genova: a bordo ci sono anche cinque minori e una donna incinta.

La notizia arriva dai canali social della stessa ong: secondo le previsioni attuali la nave potrebbe raggiungere il porto del capoluogo ligure nella prima mattina di lunedì 29 gennaio