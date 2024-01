Liguria. Ritorna dominante la nuvolosità per la sovrapposizione di flussi più umidi di provenienza atlantica, resiste il freddo in quota e nei bassi strati. Il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede stratificazioni via via più spesse, che determineranno un cielo molto nuvoloso o coperto.

Attenzione al vento forte dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare molto mosso sul Ponente, agitato sul settore Ovest al largo; mosso altrove. Poco mosso-stirato lungo la Riviera di Levante.

Temperature minime sulla costa tra +5 e +8°C, nell’interno tra -1 e +4°C. In calo le massime lungo la costa tra +7 e +11°C. Nell’interno massime tra +4 e +8°C.

Domani, giovedì 11 gennaio, restano per la notte e il mattino i venti fino a forti dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele con raffiche fino a burrasca forte e in definitiva attenuazione dal pomeriggio. Ancora cielo molto nuvoloso o coperto, tendenza ad aperture nel corso del pomeriggio.

Mare molto mosso sul Ponente, agitato sul settore Ovest al largo; mosso altrove. Poco mosso-stirato lungo la Riviera di Levante. Moto ondoso in graduale calo dal pomeriggio.

Temperature in ripresa sia nell’interno sia lungo la costa.

Venerdì 12 gennaio schiarite e meno freddo con ventilazione in netto calo.