Genova. L’imponente anticiclone che si erge sul Mediterraneo Occidentale continua a mostrare i suoi effetti determinando una fase stabile, seppur con nuvolosità sparsa e temperature oltre la media del periodo in particolare in quota. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 25 gennaio

Avvisi

nessun avviso

Cielo e Fenomeni

Al mattino cieli nuvolosi per la presenza di nubi basse prevalentemente sul versante costiero, sereno con velature o nubi sparse sui versanti padani. Al pomeriggio situazione analoga, seppur con maggiori schiarite sulla costa; in serata nuovo aumento della nuvolosità sul settore costiero.

Venti

Variabili e di deboli intensità

Mari

Poco mosso

Temperature

In generale aumento, in particolare nei valori massimi sui versanti padani. Costa: Min: +7/+11°C – Max: +12/15°C. Interno: Min: +1/+7°C – Max: +12/+18°C

Venerdì 26 gennaio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

Nuvoloso lungo la fascia costiera, velato o poco nuvoloso nell’interno.

Venti

Di debole intensità e direzione variabile

Mari

Poco mosso

Temperature

Stazionarie

Sabato 27 gennaio

Avvisi

nessuno.

Cielo e Fenomeni

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve aumento, in particolare nei valori massimi.