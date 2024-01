Liguria. Permanenza di un campo di alta pressione sul comparto euro-mediterraneo, tuttavia nei prossimi giorni è atteso il passaggio di deboli sistemi nuvolosi in un contesto stabile. Ecco le previsioni del Centro Limet, Associazione ligure di meteorologia, per oggi e i prossimi giorni.

Mattino poco nuvoloso, salvo qualche isolato addensamento sul genovesato e formazione di foschie/banchi di nebbia sul fondovalle appenninico; dal pomeriggio/sera passaggi nuvolosi più compatti sul settore centro-orientale, senza conseguenze.

Venti a regime di brezze deboli o del tutto assenti. Mare in prevalenza poco mosso. Temperature stazionarie; sulla costa minime tra +4 e +9°C, massime tra +13 e +16° C; nell’interno minime tra -6 e +7°C, massime tra +9 e +13° C.

Giovedì 1 febbraio passaggi nuvolosi in un contesto stabile. Venti deboli di direzione variabile, sud al largo al più moderato. Mare generalmente poco mosso o quasi calmo. Temperature in aumento.

Venerdì 2 febbraio condizione nuovamente più soleggiata con cielo in prevalenza sereno. Temperature superiori alla media del periodo.