Liguria. Un’imponente struttura di alta pressione invade l’intero comparto euro-mediterraneo, determinando, salvo qualche iniziale interferenza nuvolosa, tempo stabile e mite almeno fino alla fine del mese. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: residua nuvolosità tra Tigullio e Spezzino, specie nelle zone interne; schiarite altrove che si estenderanno al settore orientale nel corso della giornata. Venti: ciclonico sul golfo di Genova con rinforzi da sud-ovest al largo nelle prime ore della notte; moderato/teso da nord tra Voltrese e Capo Mele durante la notte; in giornata generale attenuazione della ventilazione.

Mari: localmente agitato al largo nella notte al largo per onda formata da sud-ovest, moto ondoso in diminuzione nel corso della mattinata; tra poco mosso e mosso ovunque entro la serata. Temperature: in aumento, specie nei valori minimi. Costa: Min: +4/+9°C – Max: +13/15°C; interno: Min: -4/+1°C – Max: +7/+13°C.

MERCOLEDì 24 GENNAIO: insorgenza di nubi costiere, più compatte sul Genovesato, non si escludono deboli precipitazioni, altrove nuvolosità variabile con aperture più probabili su estremo ponente e sui rilievi appenninici.

Venti: meridionali al più moderati, rinforzi su Capo Corso. Mari: in prevalenza poco mosso, localmente mosso al largo. Temperature: in ulteriore aumento.

GIOVEDì 25 GENNAIO: cielo in prevalenza sereno, salvo qualche banco nebbioso a fondovalle nelle zone interne soggette; ventilazione scarsa a regime di brezza; mite, temperature superiore alle medie del periodo.