Liguria. Parziale miglioramento nei prossimi due giorni. Da mercoledì nuova perturbazione in arrivo sulla nostra regione. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi, lunedì 15 gennaio, e per i prossimi giorni.

Avvisi: attenzione al vento forte di Libeccio al largo del golfo. Condizioni meteomarine di conseguenza avverse al largo e sul levante.

Cielo e Fenomeni: tra la notte ed il mattino molta nuvolosità levante con le ultime residue deboli precipitazioni sullo spezzino. Ampie schiarite man mano che ci si sposta verso ponente. Nel pomeriggio ancora un po’ di nubi sul levante ma senza precipitazioni. Poche nubi altrove.

Venti: deboli di direzione variabile sotto costa. Locali rinforzi da nord sul savonese al primo mattino. Tesi da sud-ovest al largo del Golfo come da avviso. Mari: mosso a ponente. Molto mosso a levante ed al largo. Temperature: minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve aumento. Costa: Min: +7/+10°C – Max: +11/+15°C; interno: Min: -3/+6°C – Max: +4/+11°C.

MARTEDI’ 16 GENNAIO: giornata soleggiata ovunque con la comparsa di qualche nube alta da ponente a partire dalla serata.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Dalla serata rinforzi tra Capo Mele e Genova. Mari: mosso stirato dal vento sotto costa. Molto mosso al largo. Temperature: in calo specialmente nei valori massimi.

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO: nuova perturbazione in arrivo con precipitazioni più consistenti sul centro-levante. Temperature in calo nelle massime, stazionarie o in lieve aumento nelle minime.